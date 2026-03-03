新制勞退分紅 平均每人2萬

勞動基金運用局昨（2）日公布最新投資績效，其中新制勞退元月進帳2,618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

不過勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同。

據勞動基金運用局統計，新制勞退基金規模為5兆2,648.8億元，收益率5.03%；舊制勞退基金規模為1兆722.3億元，收益率8.08%；勞保基金規模為1兆3,958.9億元，收益率5.16%；就保基金規模為1,829.3億元，收益率0.28%。

勞職保基金規模為373.5億元，收益率0.17%。積欠工資墊償基金規模為238.2億元，收益率為3.66%。受農業部委託管理之農民退休基金規模為273.6億元，收益率為5.95%。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

勞動基金運用局將機動調整投資部位，強化基金運用效能，提升長期效益。