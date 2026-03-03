快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。聯合報系資料照
政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。聯合報系資料照

政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。其中，因台股元月大漲，勞動基金元月單月進帳3,946.8億元，刷新單月新高。

勞動基金運用局昨（2）日發布統計，截至2026年1月底，勞動基金規模為7兆9,771億元，收益數為3,946.8億元，單月收益率為5.28%。受衛福部委託管理之國保基金規模為7,402.8億元，收益數313.3億元，收益率5.11%。退撫基金規模1兆2,488.8億元，收益數614.8億元，收益率5.11%。

根據統計，歷年單月勞動基金收益，此次為最高。其次為2025年10月收益3,006億元，第三為2025年8月收益2,778億元。

勞動基金運用局指出，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年多（2016年至2026年1月）平均收益率分別為9.29%及9.66%，近五年多（2021年至2026年1月）平均收益率分別為11.44%及11.65%，投資績效穩健。

回顧元月市場表現，儘管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與AI成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，激勵台股表現。整體來看，元月市場雖有起伏，但走勢相對穩健，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

勞動基金運用局提到，國內方面，由於出口持續暢旺，主計總處上修2026年經濟成長率預測值至7.71%，較前次預測值上修4.17個百分點。

台經院公布最新整體經濟預測，由於看好AI需求續熱，加上民間消費動能回升，預測台灣2026年經濟成長率為4.05%，較前次預估上修1.45個百分點，然亦指出勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，後續仍需持續留意國際政經情勢動盪。

台經院 主計總處 台美關稅

延伸閱讀

115年1月退撫基金賺614.76億元 收益率5.11%

勞動基金1月收益3947億元 創單月新高

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

相關新聞

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

LNG 現貨價格飆漲牽動電價 工具機、玻陶、零售業叫苦

台灣液化天然氣（LNG）最大進口國卡達，因荷姆茲海峽遭封鎖，恐造成LNG現貨價格飆漲，甚至進一步牽動電價，各大產業莫不喊苦，包括工具機、玻陶、零售等外銷與內需領域將受衝擊，各業者齊喊「壓力山大」。

退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。其中，因台股元月大漲，勞動基金元月單月進帳3,946.8億元，刷新單月新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。