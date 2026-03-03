退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。其中，因台股元月大漲，勞動基金元月單月進帳3,946.8億元，刷新單月新高。

勞動基金運用局昨（2）日發布統計，截至2026年1月底，勞動基金規模為7兆9,771億元，收益數為3,946.8億元，單月收益率為5.28%。受衛福部委託管理之國保基金規模為7,402.8億元，收益數313.3億元，收益率5.11%。退撫基金規模1兆2,488.8億元，收益數614.8億元，收益率5.11%。

根據統計，歷年單月勞動基金收益，此次為最高。其次為2025年10月收益3,006億元，第三為2025年8月收益2,778億元。

勞動基金運用局指出，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年多（2016年至2026年1月）平均收益率分別為9.29%及9.66%，近五年多（2021年至2026年1月）平均收益率分別為11.44%及11.65%，投資績效穩健。

回顧元月市場表現，儘管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與AI成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，激勵台股表現。整體來看，元月市場雖有起伏，但走勢相對穩健，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

勞動基金運用局提到，國內方面，由於出口持續暢旺，主計總處上修2026年經濟成長率預測值至7.71%，較前次預測值上修4.17個百分點。

台經院公布最新整體經濟預測，由於看好AI需求續熱，加上民間消費動能回升，預測台灣2026年經濟成長率為4.05%，較前次預估上修1.45個百分點，然亦指出勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，後續仍需持續留意國際政經情勢動盪。