核三廠何時重啟？台電：已與原廠展開分析 3月提再運轉計畫給核安會

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。

曾文生表示，核三廠自主安全檢查，台電會按部就班、並且盡快進行。至於核三廠何時重啟？曾文生則未鬆口。

曾文生說，2025年5月17日核三廠停機後，經濟部已同意2部機組進行大修維護工作，第一階段已於去年完成，今年夏天會進行第2階段工作。此外，核島區設備老化分析與老化時限分析需和原廠合作，正式採購合約已於2月13日完成決標並生效，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠展開相關工作。至於核島區以外電力設備評估，則是由國內專業團隊，包括工研院、國原院進行。

他表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於3月底前提送核安會，核安會將進行審查，確認核電廠能恢復到執照終止前運作狀況，包含機組妥善率、人員編制、操作員證照等事宜。他表示，核二廠日後也會提出再運轉計畫。

至於核三申請運轉執照預計展延幾年？曾文生表示，需待老化時限分析報告結果出爐，再和原廠溝通，這也牽涉核安單位申請規則細節。

經濟部長龔明鑫曾表示，假設審查過程順利，核三廠最快2028年可再運轉。對此，曾文生指出，台電預估自我安檢時間18至24個月，但此涉及核安會審查，台電作為「考生」，不宜回答時程事宜，但台電會努力盡快。