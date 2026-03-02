快訊

核三廠何時重啟？台電：已與原廠展開分析 3月提再運轉計畫給核安會

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。記者胡經周／攝影
台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。記者胡經周／攝影

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。

曾文生表示，核三廠自主安全檢查，台電會按部就班、並且盡快進行。至於核三廠何時重啟？曾文生則未鬆口。

曾文生說，2025年5月17日核三廠停機後，經濟部已同意2部機組進行大修維護工作，第一階段已於去年完成，今年夏天會進行第2階段工作。此外，核島區設備老化分析與老化時限分析需和原廠合作，正式採購合約已於2月13日完成決標並生效，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠展開相關工作。至於核島區以外電力設備評估，則是由國內專業團隊，包括工研院、國原院進行。

他表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於3月底前提送核安會，核安會將進行審查，確認核電廠能恢復到執照終止前運作狀況，包含機組妥善率、人員編制、操作員證照等事宜。他表示，核二廠日後也會提出再運轉計畫。

至於核三申請運轉執照預計展延幾年？曾文生表示，需待老化時限分析報告結果出爐，再和原廠溝通，這也牽涉核安單位申請規則細節。

經濟部長龔明鑫曾表示，假設審查過程順利，核三廠最快2028年可再運轉。對此，曾文生指出，台電預估自我安檢時間18至24個月，但此涉及核安會審查，台電作為「考生」，不宜回答時程事宜，但台電會努力盡快。

台電 核三廠 龔明鑫 工研院 經濟部 曾文生

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

核三廠何時重啟？台電：已與原廠展開分析 3月提再運轉計畫給核安會

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。

