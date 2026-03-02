美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

曾文生表示，今年國際因素非常複雜，尤其與石油供應有關地緣政治爭議，包括委內瑞拉、美伊衝突都在第1季陸續發生。天然氣價格是影響電價平均成本的重要因素，目前距離電價審議會尚有一段時間，國際機構也正在進行最新預估，後續須待觀察。

「現階段要穩定供應。」曾文生表示，台灣仍有油、氣來自中東，地緣政治爭端就會使供應不確定，經濟部與中油、台電會針對地緣政治產生燃料供應不確定，進行避險安排，改從其他國家進口能源。台電部分，會用能源儲存量調節不同能源比例使用。

他提及，中油從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，因為中東航線約14天，相當於我國約有2周反應時間，第一波影響船隻約5、6艘，占全年船隻比例不高，也還有其他航路天然氣來源。

曾文生也坦言，荷莫茲海峽危機多久能解除，還很難說，但是只要能源供應不穩定，就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。