美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

曾文生表示，今年國際因素非常複雜，尤其與石油供應有關地緣政治爭議，包括委內瑞拉、美伊衝突都在第1季陸續發生。天然氣價格是影響電價平均成本的重要因素，目前距離電價審議會尚有一段時間，國際機構也正在進行最新預估，後續須待觀察。

「現階段要穩定供應。」曾文生表示，台灣仍有油、氣來自中東，地緣政治爭端就會使供應不確定，經濟部與中油、台電會針對地緣政治產生燃料供應不確定，進行避險安排，改從其他國家進口能源。台電部分，會用能源儲存量調節不同能源比例使用。

他提及，中油從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，因為中東航線約14天，相當於我國約有2周反應時間，第一波影響船隻約5、6艘，占全年船隻比例不高，也還有其他航路天然氣來源。

曾文生也坦言，荷莫茲海峽危機多久能解除，還很難說，但是只要能源供應不穩定，就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。

中東 天然氣 天然氣價格

相關新聞

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

核三廠何時重啟？台電：已與原廠展開分析 3月提再運轉計畫給核安會

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生2日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。

