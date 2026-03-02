快訊

中東戰情緊迫 外交部助國人自以色列離境、觀光署公布旅遊團解約說明

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。新華社

伊朗大規模報復美國與以色列於2月28日發動的空襲行動，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午協助2名滯留以國且有意離境的國人搭乘專車。另為保障國人旅遊安全，交通部觀光署公布旅遊團解約相關說明。

外交部表示，2名滯留以國且有意離境的國人經以國及約旦中部陸路邊關安抵約旦，並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。我國駐以色列代表處將持續提供有意離境的國人相關必要協助。

外交部提醒，目前中東地區如阿拉伯聯合大公國及卡達等多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺並耐心等待空域重啟，同時遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便於相關駐處得以適時提供後續協助。

國人如果在以色列、伊朗及中東等衝突地區遭遇危難或緊急事故，請即撥打以下專線：

1. 我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；

2. 我國駐巴林臺北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；

3. 我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；

4. 我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；

5. 國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇危難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；

6. 國人如在伊朗、阿聯大公國遇危難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；

7. 或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

另交通部觀光署表示，美國與以色列聯手對伊朗發動大規模且持續性襲擊，導致中東領空關閉，為保障國人旅遊安全，其公布旅客前往歐洲(經中東轉機)或中東團體旅遊，因航班取消導致無法成行，不可歸責於雙方當事人，可依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點辦理。

觀光署說明，即旅客如欲取消行程解除契約，旅行社應將已代繳之規費或履行本契約已支付之全部必要費用扣除後，將餘款退還旅客。惟旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團，以減少雙方損失。

另旅遊途中如遇航班取消致旅客滯留國外當地，依照「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第20點規定，所增加之費用，旅行社不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。

觀光署呼籲請已出團至中東或歐洲之旅行業者及領隊隨時注意旅客情況與安全，以維護旅客權益。旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料向交通部觀光署委託之中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

