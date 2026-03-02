綠領人才有定義！ 國環院首度界定本土綠領涵蓋領域與核心能力

為了掌握綠領趨勢，環境部透過《綠領人才就業趨勢報告》，運用大數據探勘民間人力銀行資料庫，深度分析近8年來的綠領職缺與技能需求。國家環境研究院2日正式界定我國的綠領人才的涵蓋領域包括從事污染防治、資源循環、綠色能源、淨零減碳及永續發展等相關領域。

面對全球氣候變遷與我國「2050 淨零轉型」目標，產業對「綠領人才」的需求已正式進入爆發期。淨零減碳不再只是特定企業高層或永續部門的專利，已成為全民顯學。越來越多企業意識到「綠色技能」已成為職場新標配，許多企業在招募新進人員時，已將綠色技能列為加分條件，即便是第一線的基層員工，在徵求時也都表明同樣需要具備綠色競爭力，具備相關認知與能力的求職者，將能大幅提升錄取機會，但「綠領」到底有沒有具體的定義與範疇。

環境部指出，以國發會「台灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」中的「綠色金融」為例，許多銀行與企業已將永續概念內化為員工的基本職能，因為推動綠色轉型，不僅是管理階層的責任，第一線的櫃台員工或基層服務人員同樣需要運用綠色技能來落實企業的永續目標。

國環院進一步指出，聯合國環境規劃署（UNEP）、國際勞工組織（ILO）與歐盟雖然皆對「綠色工作」有著重於環保、減碳與社會公平的廣泛論述，但國際間尚無統一標準。

國環院與中華民國環境工程學會合作，統整了30篇國際文獻，正式界定我國的綠領人才，其中涵蓋領域包括從事污染防治、資源循環、綠色能源、淨零減碳及永續發展等相關領域；核心能力包括具備系統思考、協作溝通、問題解決與社會參與能力之專業人員。

國環院表示，上周環境部長彭啓明率團到歐盟訪問，對於未來世代的教育與訓練趨勢有充分討論，未來也將參考歐盟綠色政綱（Green deal）下之「淨零工業學院（Net-Zero Industry Academies）」制度，展開國內跨部會合作，並與國際銜接相互認證制度，進一步擴大對綠領人才的訓練與培育。

國環院這次特別與台大學生會永續組合作、前往台灣大學校園徵才博覽會，於3月7日現場設置「專家諮詢區」，現場將安排3至4名專業講師，透過3至5分鐘的高效對話，讓外界了解不同綠領產業的潛在職涯發展、評估自身能力，找到跨入綠領領域的捷徑、以「低門檻、高效率」的方式探索職涯，甚至幫助同學輕鬆撕下傳統科系標籤，發掘自身的綠色優勢，成為推動淨零未來不可或缺的關鍵角色。