財政部金融支持措施助近四千家廠商 批發業占最多

因應美國關稅等國際情勢變動，財政部督導公股銀行主動關懷中小企業，針對申請政策支持措施未於3周內核貸者及既有中小企業客戶，了解其經營狀況與需求，說明政府各項支持方案，並即時回應中小企業需求、降低其營運壓力。在「貿易融資利息減碼」措施方面已受理6,508件申請，累計融資金額達4,843.56億元，利息減收金額達31.19億元，實質協助3,982家廠商，其中中小企業受理金額占整體約87%。

另依產業別觀察，利息減收協助產業前五名分別為批發業（21.91%）、金屬製品製造業（18.70%）、機械設備製造業（10.95%）、塑膠製品製造業（6.63%）及基本金屬製造業（5.31%）。

「貿易融資利息減碼」措施除由輸出入銀行直接承辦外，並攜手28家承貸公民營銀行共同推動，透過約3,100個營運據點就近提供服務。凡具出口美國實績或其關連產業廠商，票、債信及營運正常，對美出口或營業額衰退達一定條件，均可申請。一般企業可享年利率減碼1%，每家最高減收100萬元；中小企業減碼1.5%，最高減收120萬元。

在風險控管與市場拓展方面，輸出入銀行同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響之廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至2月底止，已協助673家廠商，費用減免件數達7,983件，減免金額達0.71億元，有助企業降低貿易風險、拓展新市場與新客戶，強化中長期競爭力。

為提升申辦效率，輸出入銀行已建置網路服務平台，並透過說明會及最新問答集，協助企業及金融機構快速掌握政策內容，縮短申請時程。相關資訊已公告於輸出入銀行官網並連結財政部全球資訊網，供各界查詢運用。輸銀籲請符合資格廠商善用，廠商可就近向承做其貿易融資之金融機構洽詢與申請，或撥打輸出入銀行0800-819-688專線諮詢。