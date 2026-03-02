半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

曾文生表示，台灣是AI的前沿，是AI應用的前端，包括AI伺服器及晶片製造等，台灣以半導體為主產業規模龐大，用電也不會比AI資料中心少，一座晶圓廠用電就要200萬瓩。他指出，台電估算整個半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體如美光（Micron）、南亞科（2408）的擴建等計畫，未來五年用電新增5.3GW至5.4GW，若再加上AI等周邊相關成長，用電需求將會更高。

曾文生表示，預計未來五年間，一年平均新增100萬瓩，相較過去十年平均用電負載增加40至50萬瓩，用電成長將是過去2倍至2.5倍，這是台電從未遇見過挑戰。台電必須將所有電源開發進行系統性檢討，以滿足國內用電需求。

他表示，電源開發方面，今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

他表示，在電源開發將有更多布署，台電協和、大潭、通霄、台中電廠一期2部都在興建，台中二期4部預計今年招標；往南興達電廠有3部機組正在興建，民營則有麥寮2部機組開工。他表示，未來陸續會有機組提出環評，希望各界支持。台電表示，包括興達二期2部機組共260萬瓩，以及台電在台中港第五期接收站外堤，今年將提出環評。

至於電網方面，曾文生表示，面臨結構性轉型與升級挑戰。他說，隨著AI時代來臨，現在有些半導體業、伺服器生產商不在科學園區內，但負載成長很快，一座廠房就要求40MW，這是傳統工業區20%用電，可想見未來工業區用電將是過去的3倍甚至更多。

此外，台電表示，AI資料中心用電規模堪比半導體產業用電，但廠房體積遠小於一般大型工廠，可建置於都會區，這將使局部用電密度遠超以往，對既有電網形成挑戰。

曾文生透露，近來廠商投資找到地，「第一件事就問電」，廠商開始往供電充裕地方移動，有些企業也開始興建客製化變電站，如今電力即是國力，電力攸關城市競爭力，所有都市計畫都必須搭配未來產業用電需要，應允許台電事先規劃，並與地方支持與合作，否則將拉長變電站等建置時間。

台電強調，半導體產業應往電源充足的地區發展，AI算力應在電網強韌的地點設置。半導體及AI算力中心設廠選址，應優先考量支持建設電廠的城市，與供電端建立「算力與電力」最佳配合模式。另外，「都市計畫不只闢道路，更要畫線路」，建議未來各地都市計劃將電力設施納入考量，預設水電等基礎維生線路及變電所等關鍵設施空間。

台電強調，電力就是城市競爭力，讓區域電源越充足、電網越強韌，越能確保供電穩定而更有利產業投資，強化城市競爭力，助攻區域經濟發展。