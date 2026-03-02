台灣燈會TECH WORLD館免費參觀 經濟部籲勿買轉售票卷

快訊

中央社／ 台北2日電

經濟部今天表示，今年台灣燈會「TECH WORLD館」採免費入場機制，未對外販售任何形式門票，近日網路社群出現的預約QR Code或票券轉售訊息，皆非主辦單位授權，呼籲民眾切勿購買，以免權益受損。

經濟部發布新聞稿指出，TECH WORLD館入場方式採線上預約與現場排隊分流，目的在於控管館內容留人數，維持參觀品質與安全容量，所有預約QR Code均為免費取得，不得轉售、交換或以任何形式收費牟利。

經濟部表示，近期社群平台出現加價轉讓預約名額等情形，相關行為並未獲主辦單位認可，民眾若購買來路不明的預約資格，可能衍生消費糾紛或無法入場等風險。若查獲疑似轉售情事，主辦單位將視情節取消該筆預約資格，並保留進一步處理權利。

經濟部表示，TECH WORLD館展期自3月2日至3月15日，每天上午10時至晚間10時開放參觀，目前線上預約名額已全數額滿，另外每日提供約5000名現場排隊入場名額，將依現場人流狀況進行引導與分流。

經濟部呼籲民眾透過官方管道取得參觀資格，並配合現場工作人員指示，共同維持參觀秩序與觀展品質。

台灣燈會 經濟部

