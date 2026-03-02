經濟部A+計畫通過3案 南寶樹脂聚焦再生碳纖應用

經濟部產業技術司今天表示，「A+企業創新研發淬鍊計畫」決審會議通過3項研發計畫，共補助約新台幣9053萬元，其中南寶樹脂投入循環材料研發，運用回收塑料與碳纖維再製高強度材料，盼在兼顧性能與減碳下推動鞋材循環利用，計畫總經費約新台幣1億200萬元，經部補助4000萬元。

技術司今天發布新聞稿表示，已於2月23日召開第3次決審會議，通過南寶樹脂、凱納及普羅森科技3項研發計畫，布局再生高性能材料、電動自行車關鍵系統與智慧牙科製造領域，盼結合台灣在人工智慧與高分子材料、機電整合與精密製造的產業優勢，推動高附加價值產品與關鍵技術自主化，協助產業因應全球市場變動、加速升級轉型。

技術司指出，在材料循環與綠色製造方面，南寶樹脂提出「高強韌重塑再生碳纖鞋板技術開發計畫」，運用回收塑料與碳纖維，透過微波解黏與熱壓重塑技術製成兼具高強度與彈性的鞋板材料，即使經循環再製，仍可維持約9成原有強度，並建立可追溯標示系統，確保材料從回收、再製到成品的全流程可追蹤，實現閉循環回收與永續利用。

在電動自行車方面，凱納公司提出「電輔自行車高度整合輪轂驅動單元研發計畫」，將馬達、控制器及感測元件整合於輪轂內，首創高度整合的輪轂驅動單元，可簡化整車架構並降低組裝與維護難度，同時提升整車設計彈性。

技術司指出，該技術支援國際通用貫通軸規格，可直接導入既有車架，有助整車廠在不大幅修改設計下快速推動電動化，促進台灣自行車產業由零組件供應邁向系統整合輸出，強化在全球E-Bike供應鏈的競爭力。

在智慧醫療與數位製造應用方面，普羅森科技股份有限公司推動「AI客製化牙醫運用之3D列印與遠端產品設計技術發展計畫」，導入人工智慧輔助設計、製程監控與自動化檢測技術，可依需求快速製作牙科產品，設計時間可縮短約67%。

技術司表示，透過高解析度3D列印與即時監測機制，自動調整列印參數，改善過去仰賴人工經驗、品質穩定度不足的問題，提升製作效率與一致性，帶動牙科製造流程朝智慧化與精準化發展。

技術司補充表示，上述3案依規劃，南寶樹脂計畫總經費約新台幣1億200萬元，經濟部補助4000萬元；凱納總經費7800萬元，經濟部補助2652萬元；普羅森總經費約新台幣6000萬元，經濟部補助經費2400萬元。