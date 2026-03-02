快訊

3月審電價 曾文生：氣價影響成本、持續觀察美伊情勢

中央社／ 記者曾智怡台北2日電
台電董事長曾文生今天表示，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，目前距離電價審議會尚有一段時間，國際機構也正在進行最新預估，須持續觀察。聯合報資料照，記者許正宏／攝影 許正宏
台電董事長曾文生今天表示，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，目前距離電價審議會尚有一段時間，國際機構也正在進行最新預估，須持續觀察。聯合報資料照，記者許正宏／攝影 許正宏

近日美伊戰火帶動油價大漲，經濟部3月將召開電價審議會，台電董事長曾文生今天表示，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，目前距離電價審議會尚有一段時間，國際機構也正在進行最新預估，須持續觀察。

談及國際能源價格波動，曾文生表示，今年全球國際因素非常複雜，尤其和石油供應有關地緣政治爭議，包括委內瑞拉、伊朗衝突都在第1季陸續發生。

他強調，對台電、中油來說，目前最重要的是穩定供應，畢竟台灣仍有很多能源供應來自中東，經部與中油、台電會針對地緣政治爭端產生燃料供應不確定，進行避險安排，改從其他國家進口能源。台電部分，會用能源儲存量調節不同能源比例使用。

中油從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，曾文生指出，荷姆茲海峽封鎖產生影響估會在3月15日後發生，因中東航線約14天，相當於有2週反應時間，屆時影響船隻約5、6艘，全年船隻比例不高，但還有其他航路天然氣來源。

至於荷姆茲海峽危機多久能解除，他不諱言，後續狀況難說，但此次行動某種程度也凸顯長期能源供應穩定重要性，只要造成通膨，降息就不太可能發生。

能源波動適逢電價檢討之際，曾文生表示，價格趨勢仍未明，燃氣價格是影響電價平均成本重要因子，現在距離電價審議尚有一段時間，可以再看看國際情勢穩定度，相信電價審議委員也會以此判斷，各國際機構也正在做新的預估，大家都希望價格趨勢收斂，但是否如預期仍須觀察。

