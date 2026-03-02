快訊

美伊戰事持續台灣將斷氣斷油？經濟部這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部2日表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

經濟部說明，我國油氣進口來源多元，2025年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，雖這次衝突導致荷姆茲海峽封鎖，連帶影響我國「部分」石油與天然氣進口，但短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期亦有備援規劃確保穩定供電。

經濟部進一步說明，我國進口液化天然氣(LNG)主要80%供應國內發電使用，且中油、台電公司已有供需聯繫機制及預警制度，可掌握市場需求變化，預先規劃船期以進行存量控管等應變機制。在備援規劃方面，目前我國燃煤發電機組包括台電公司的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13GW，近年為了國安需要，台電公司興達燃煤電廠1至4號機組（容量2.1GW）已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，確保在各種情境下皆能維持供電穩定。

而針對近期國際油價可能劇烈波動，經濟部將責成中油公司對國內汽柴油將依「國內汽柴油浮動油價調整機制作業原則」及油價平穩措施進行檢討，可協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

3月審電價 曾文生：氣價影響成本、持續觀察美伊情勢

近日美伊戰火帶動油價大漲，經濟部3月將召開電價審議會，台電董事長曾文生今天表示，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，...

經濟部推「一園區一學校」計畫 3年帶動逾20億產值

面對全球供應鏈重組、數位轉型及淨零排放挑戰，經濟部產業園區管理局推動「一園區一學校」計畫，近3年每年媒合逾500名專家與...

