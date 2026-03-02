經濟部推「一園區一學校」計畫 3年帶動逾20億產值

面對全球供應鏈重組、數位轉型及淨零排放挑戰，經濟部產業園區管理局推動「一園區一學校」計畫，近3年每年媒合逾500名專家與30所學校投入，範圍擴及全台72處產業園區，並累計關懷超過5400家廠商、帶動產值約新台幣20億元，盼以在地化產學合作模式，協助台灣產業園區升級轉型。

園管局今天舉行「一園區一學校、產學攜手共創園區升級」記者會，說明推動成果，並邀集多所技職校院與企業代表分享合作案例。

園管局副局長劉繼傳表示，目前全台共有81個產業園區，其中72處已投入營運，進駐廠商超過1.3萬家，創造超過73萬個就業機會，園區內以製造業與中小企業為主，面對地緣政治變化、人工智慧導入及人才短缺等壓力，普遍面臨技術、人才、管理與市場等4大需求。

劉繼傳強調，「一園區一學校」計畫的核心在於建立在地化服務量能，透過園區服務中心主動發掘廠商需求，結合學校研發能量，提供技術轉型、人才培訓與管理優化等支援，形成在地產學合作網絡。

劉繼傳指出，據統計，近3年來計畫促進投資逾11億元，並協助廠商降低成本近4.8億元，在人才培育方面，已媒合超過2400人次學生赴企業實習，並且辦理超過500場的專業課程，協助廠商提升員工職場技能。

明新科技大學校長呂明峯指出，因鄰近新竹科學園區及產業園區，明新科大以半導體為主要發展重點，除了擁有完整的半導體培訓基地之外，更擁有全台灣唯二的半導體封裝與測試工程師證照考場，另外透過與封測廠力成科技合作，推動「先招募、後培訓、再考照」的一條龍模式，將新人培訓期從6個月大幅縮短至3個月，目前力成已有逾1400名員工來自明新科大。

國立虎尾科技大學副校長陳大正分享，學校與雷虎科技成立產學聯合研發中心，投入可變形多軸型無人機技術研發，並成功自主研製TF500定翼無人機，透過創新結構與輕量化材料設計，增加30%飛行時間，可應用於長距離偵察任務，協助強化台灣國防自主能量。

針對今年規劃，劉繼傳表示，園管局將持續擴大計畫覆蓋率，除了現有已營運的72處園區外，也將把服務延伸至開發中與規劃中的園區，目標全面涵蓋81處據點，同時也將深化產學合作的參與，鼓勵學校主動針對園區內廠商的需求和提出具體建議，並由園管局加強廠商與政府資源的連結的對接，持續帶動園區轉型。