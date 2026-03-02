快訊

台電：核三廠再運轉計畫初步完成 3月底送核安會

中央社／ 台北2日電
台電董事長曾文生。聯合報資料照，記者胡經周／攝影 胡經周
外界關注核電廠再運轉進度，台電董事長曾文生今天表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提送核安會；至於核三廠自主安全檢查，西屋原廠技術人員已陸續進駐展開設備老化分析等相關工作。

曾文生表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於3月底前提送核安會，由其進行審查，確認核電廠能恢復到執照終止前運作狀況，包含機組妥善率、人員編制、操作員證照等事宜。

至於核三廠自主安全檢查，他說，去年5月17日核三廠停機後，經濟部已同意2部機組進行大修維護工作，今年夏天會進行第2階段工作。此外，核島區設備老化分析與老化時限分析需和原廠合作，正式採購合約已於2月13日完成決標並生效，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠展開相關工作。

他進一步說，核島區以外電力設備是由國內專業團隊（工研院、國原院）進行。

至於運轉執照預計展延幾年，曾文生表示，需待老化時限分析報告結果出爐，再和原廠溝通，這也牽涉核安單位申請規則細節。

經濟部長龔明鑫去年表示，假設審查過程順利，核三廠最快2028年可再運轉。曾文生指出，台電預估自我安檢時間18至24個月，但此涉及核安會審查，台電作為考生，不便回答時程事宜，但會努力盡快。

此外，核二廠部分，曾文生表示，核二、核三會分開處理，核二自主安全檢查進度，目前正和原廠奇異洽談中。

