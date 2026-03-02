快訊

台電：半導體及AI用電 未來5年需求創下年均增量2倍

中央社／ 台北2日電
台電董事長曾文生今天表示，因應半導體與AI領域投資及擴產需求，台電評估2026至2030年新增用電將突破500萬瓩，年平均增量將是過去10年的2倍以上，台電必須重新系統性檢討電源開發，盼獲得民眾支持。圖／本報系資料照片 侯永全

AI時代來臨，電力即是國力，台電董事長曾文生今天表示，因應半導體與AI領域投資及擴產需求，台電評估2026至2030年新增用電將突破500萬瓩，年平均增量將是過去10年的2倍以上，台電必須重新系統性檢討電源開發，盼獲得民眾支持。

曾文生指出，去年下半年以來，大家都在討論下個經濟發展動能集中在AI，包括精準演算、決策推估等，又要發展機器人，顯見下一階段全球競爭，電力是核心議題，特斯拉暨Space X執行長馬斯克（Elon Musk）也說過，或許有一天能源會替代貨幣角色。

他進一步說，台灣居AI發展前沿，包括晶圓代工、封裝、記憶體等，近期美光、南亞科也增加投資，半導體相關產業在台投資規模擴大，用電不會比資料中心低。

曾文生表示，一座晶圓廠基本用電量200MW，預計2026到2030年半導體業建廠計畫用電量將超過500萬瓩（5GW），平均一年增加百萬瓩，反觀過去10年平均一年用電增加40到50萬瓩，可見未來用電成長量將是過去用電成長量的2至2.5倍，是從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發，並獲得民眾支持。

他強調，對比民生類經濟活動全年需求穩定、增幅有限，未來5年明確用電成長來自AI需求拉動，預計用電量達5.3至5.4GW，加上周邊產業成長可能更高。

電源方面，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，合計總裝置容量達520萬瓩，規模前所未有。

他指出，半導體廠稼動率非常高，機組安排量需更多，所以現在台電幾乎每電廠都在蓋機組，包括協和、通霄、興達、台中電廠一期等，台中二期4部預計今年招標，民營麥寮2部240萬瓩也正在興建，後續亦會有新機組（台電與民營電廠）陸續送環評。

電網方面，他說，隨著AI時代來臨，現在有些半導體業、伺服器生產商不在科學園區內，但負載成長很快，一廠房就要求40MW，是傳統工業區20%用電，可想見未來工業區用電將是過去的3倍甚至更多。

他表示，近來廠商投資找到地，「第一件事就問電」，廠商開始往供電充裕地方移動，有些企業也開始興建客製化變電站，如今電力即是國力，電力攸關城市競爭力，所有都市計畫都必須搭配未來產業用電需要，應允許台電事先規劃，並與地方支持與合作，否則將拉長變電站等建置時間。

台電表示，半導體及AI算力中心設廠選址，應優先考量支持建設電廠的城市，與供電端建立「算力與電力」最佳配合模式。另外，「都市計畫不只闢道路，更要畫線路」，建議未來各地都市計劃將電力設施納入考量，預設水電等基礎維生線路及變電所等關鍵設施空間。

