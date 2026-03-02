快訊

供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。路透資料照 季晶晶
根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。其中，印尼格雷斯柏格(Grasberg)銅礦在致命泥石流後產量受影響，加上智利克布拉達布蘭卡銅礦(Quebrada Blanca)下修產量，造成今（2026）年礦產供給成長大幅下調。同時，美國關稅與貿易政策扭曲區域價格，使得COMEX價格長期高於LME，現貨與期貨溢價的結構得以維持。在礦場中斷與國際環境支撐工業金屬需求的背景下，銅價仍能守在近期的高檔附近。

根據tradeservice.com報導，全球交易所監管庫存在1月下旬上升至歷史或多年高點，反映先前美國大量提前進口，以及在潛在關稅壓力下，多數銅被鎖在北美市場，造成全球精煉銅基本面偏緊、但可見庫存卻上升的矛盾局面，因此誘發獲利了結與短線回檔。不過，Trade Service統計顯示，雖然在2月期間COMEX現貨價格漲跌激烈，但整體仍維持在高檔區間，激烈的波動是反映市場對中國大陸需求與宏觀數據的情緒調整，而非基本面突然逆轉。

街口投信指出，根據JPMorgan估計，2026年全球精煉銅市場將出現約33萬噸供應缺口，主因來自供給受限與能源轉型、電網升級及資料中心建置等結構性需求推升。隨著大陸即將召開兩會並規劃第15個五年計畫，市場預期政策重心將再度聚焦基礎建設、再生能源及電動車產業，相關政策動向將成為影響銅價走勢的重要觀察指標。

整體而言，在供應增長受限與長期需求結構支撐下，街口投信認為銅市中長期基本面仍偏多，短線波動屬於情緒調整，價格高檔震盪格局可望延續。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

賴總統：助企業赴美擴大投資 核心研發根留台灣

賴清德總統2日接見「美國半導體產業協會（SIA）訪問團」。他表示，台灣要持續深化全球供應鏈合作，政府將協助台灣企業在美國、日本、歐洲與東南亞等地擴大投資與研發布局。此外，也要透過跨國投資、研發合作與人才交流，讓核心技術與研發中心根留台灣。

供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引

根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。其中，印尼格雷斯柏格(Grasberg)銅礦在致命泥石流後產量受影響，加上智利克布拉達布蘭卡銅礦(Quebrada Blanca)下修產量，造成今（2026）年礦產供給成長大幅下調。同時，美國關稅與貿易政策扭曲區域價格，使得COMEX價格長期高於LME，現貨與期貨溢價的結構得以維持。在礦場中斷與國際環境支撐工業金屬需求的背景下，銅價仍能守在近期的高檔附近。

能源供應受戰火影響？經濟部說明「供應充足」︰持續關注後續發展 提應變措施

針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

