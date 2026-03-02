供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引

根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。其中，印尼格雷斯柏格(Grasberg)銅礦在致命泥石流後產量受影響，加上智利克布拉達布蘭卡銅礦(Quebrada Blanca)下修產量，造成今（2026）年礦產供給成長大幅下調。同時，美國關稅與貿易政策扭曲區域價格，使得COMEX價格長期高於LME，現貨與期貨溢價的結構得以維持。在礦場中斷與國際環境支撐工業金屬需求的背景下，銅價仍能守在近期的高檔附近。

2026-03-02 17:14