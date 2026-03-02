聽新聞
0:00 / 0:00
供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引
根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。其中，印尼格雷斯柏格(Grasberg)銅礦在致命泥石流後產量受影響，加上智利克布拉達布蘭卡銅礦(Quebrada Blanca)下修產量，造成今（2026）年礦產供給成長大幅下調。同時，美國關稅與貿易政策扭曲區域價格，使得COMEX價格長期高於LME，現貨與期貨溢價的結構得以維持。在礦場中斷與國際環境支撐工業金屬需求的背景下，銅價仍能守在近期的高檔附近。
根據tradeservice.com報導，全球交易所監管庫存在1月下旬上升至歷史或多年高點，反映先前美國大量提前進口，以及在潛在關稅壓力下，多數銅被鎖在北美市場，造成全球精煉銅基本面偏緊、但可見庫存卻上升的矛盾局面，因此誘發獲利了結與短線回檔。不過，Trade Service統計顯示，雖然在2月期間COMEX現貨價格漲跌激烈，但整體仍維持在高檔區間，激烈的波動是反映市場對中國大陸需求與宏觀數據的情緒調整，而非基本面突然逆轉。
街口投信指出，根據JPMorgan估計，2026年全球精煉銅市場將出現約33萬噸供應缺口，主因來自供給受限與能源轉型、電網升級及資料中心建置等結構性需求推升。隨著大陸即將召開兩會並規劃第15個五年計畫，市場預期政策重心將再度聚焦基礎建設、再生能源及電動車產業，相關政策動向將成為影響銅價走勢的重要觀察指標。
整體而言，在供應增長受限與長期需求結構支撐下，街口投信認為銅市中長期基本面仍偏多，短線波動屬於情緒調整，價格高檔震盪格局可望延續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。