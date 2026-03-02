快訊

能源供應受戰火影響？經濟部說明「供應充足」︰持續關注後續發展 提應變措施

聯合報／ 記者林海／台北報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

經濟部說明，我國油氣進口來源多元，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，雖這次衝突導致荷姆茲海峽封鎖，連帶影響我國「部分」石油與天然氣進口，但短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期亦有備援規劃確保穩定供電。

經濟部進一步說明，我國進口液化天然氣（LNG）主要80%供應國內發電使用，且中油、台電公司已有供需聯繫機制及預警制度，可掌握市場需求變化，預先規劃船期以進行存量控管等應變機制。在備援規劃方面，目前我國燃煤發電機組包括台電公司的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13GW，近年為了國安需要，台電公司興達燃煤電廠1至4號機組已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，確保在各種情境下皆能維持供電穩定。

而針對近期國際油價可能劇烈波動，經濟部表示，將責成中油公司對國內汽柴油將依「國內汽柴油浮動油價調整機制作業原則」及油價平穩措施進行檢討，可協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

國安 中油 國際油價

相關新聞

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

賴總統：助企業赴美擴大投資 核心研發根留台灣

賴清德總統2日接見「美國半導體產業協會（SIA）訪問團」。他表示，台灣要持續深化全球供應鏈合作，政府將協助台灣企業在美國、日本、歐洲與東南亞等地擴大投資與研發布局。此外，也要透過跨國投資、研發合作與人才交流，讓核心技術與研發中心根留台灣。

供應受限與庫存錯配交織 銅價高檔震盪待政策指引

根據jpmorgan.com報導，受到供給端受限與需求預期仍偏正向影響，近期銅價維持在相對高檔。其中，印尼格雷斯柏格(Grasberg)銅礦在致命泥石流後產量受影響，加上智利克布拉達布蘭卡銅礦(Quebrada Blanca)下修產量，造成今（2026）年礦產供給成長大幅下調。同時，美國關稅與貿易政策扭曲區域價格，使得COMEX價格長期高於LME，現貨與期貨溢價的結構得以維持。在礦場中斷與國際環境支撐工業金屬需求的背景下，銅價仍能守在近期的高檔附近。

