去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

賴總統致詞時指出，去年台灣經濟成長率達到8.68%，創下15年來新高，過去一年政府也跟產業站在一起，因應國際變局的挑戰，為了降低美國對等關稅可能帶來的衝擊，行政院已啟動因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，提出930億元的資源協助企業穩定經營。

賴總統說，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵15%關稅等措施，政府團隊已經在第一時間就密切掌握情勢並持續與美方積極溝通，一定會確保台灣取得最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利條件，穩健、踏實地因應各項風險與挑戰。

賴總統說，展望2026年，政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動AI新十大建設，目標是讓台灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐；這不僅需要政府的政策，更需要各位專業經理人發揮「領頭羊」的作用，才能讓台灣不只一枝獨秀、而且有廣大的螞蟻雄兵。

賴總統說，透過得獎人的協助及政府的支持，會讓傳統產業、服務業與農業都能全面提升，讓台灣經濟成長更有深度、廣度，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。並盼新的一年和大家一起努力打拚，得獎人也能持續發揮專業與影響力，讓台灣的實力更強大。