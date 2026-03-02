因應中東局勢 卓榮泰指示穩定物價、啟動能源應變

行政院發言人李慧芝表示，因應中東局勢，行政院長卓榮泰今天上午開會，聽取最新情勢報告及部會整備作為，除指示經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源，也請副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作準備。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等官員喪生，伊朗隨後報復性襲擊波斯灣美、以軍事設施。

因應局勢發展，卓榮泰上午取消原訂行程，提前召開政務會議，出席者包括鄭麗君、秘書長張惇涵、政委陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕、馬永成、發言人李慧芝、副秘書長阮昭雄、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、經濟部主任秘書莊銘池、能源署代理署長吳志偉。

行政院透過新聞稿表示，財政部及金管會在會中報告，目前股匯市波動情形還在預期及可控範圍內。外交部指出、目前各駐館處人員已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫。經濟部能源署表示，國際油、氣價格及供給隨戰事升溫，有波動風險。卓榮泰也請季連成就情勢觀察提出分析。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展。請金管會及財政部持續觀察股匯市動態，也請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前還有觀光、旅行團滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食宿問題以及離境移動狀況。

此外，卓榮泰也請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源。對於可能的物價影響，也請鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。