因應中東局勢 卓榮泰指示穩定物價、啟動能源應變

中央社／ 台北2日電

行政院發言人李慧芝表示，因應中東局勢，行政院長卓榮泰今天上午開會，聽取最新情勢報告及部會整備作為，除指示經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源，也請副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作準備。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等官員喪生，伊朗隨後報復性襲擊波斯灣美、以軍事設施。

因應局勢發展，卓榮泰上午取消原訂行程，提前召開政務會議，出席者包括鄭麗君、秘書長張惇涵、政委陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕、馬永成、發言人李慧芝、副秘書長阮昭雄、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、經濟部主任秘書莊銘池、能源署代理署長吳志偉。

行政院透過新聞稿表示，財政部及金管會在會中報告，目前股匯市波動情形還在預期及可控範圍內。外交部指出、目前各駐館處人員已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫。經濟部能源署表示，國際油、氣價格及供給隨戰事升溫，有波動風險。卓榮泰也請季連成就情勢觀察提出分析。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展。請金管會及財政部持續觀察股匯市動態，也請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前還有觀光、旅行團滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食宿問題以及離境移動狀況。

此外，卓榮泰也請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源。對於可能的物價影響，也請鄭麗君召開穩定物價小組會議，預作因應準備。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

協和電廠訴願被駁回 環團不服將提訴訟

「協和四接已被證明有污染，環評結果應該被撤銷！」環團與基隆民團2日在行政院門口召開記者會，批評四接已被證明有嚴重土壤污染…

因應中東情勢 卓榮泰指示經濟部:啟動能源應變小組

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長2日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

元大投顧:美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

