台灣不只半導體領先 賴總統盼成為全球數位與 AI 創新樞紐

賴清德總統表示，展望2026年，政府施政核心目標之一是「拚經濟」，全力推動「AI新十大建設」，讓台灣不只是半導體領先者，更成為全球數位與AI創新樞紐。面對近期美國加徵15%關稅，政府一定會確保台灣取得的最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利的條件。

賴總統2日接見第19屆「國家卓越成就獎」、第10屆「國家傑出執行長獎」、 第4屆「國家非營利組織總經理獎」、2025「國家傑出總經理獎」、2025「國家傑出台商總經理獎」、暨第43屆「國家傑出經理獎」得獎人。

賴總統表示，各位得獎人無論是在哪個領域，都是長期在第一線、推動組織成長與產業發展的領袖菁英，能夠從眾多專業經理人中脫穎而出，誠屬不易。

他特別感謝中華企經會，長期以來，扮演著政府在推動經濟政策時、最不可或缺的合作夥伴，尤其透過開辦高階主管研習課程，持續為國家培養領導人才，共同促進台灣經濟的發展。

賴總統提到，去年台灣經濟成長率，在全國人民各行各業的努力之下，達到8.68%，創下15年來新高，這是各位、百工百業跟政府一起努力的成果。過去一年，政府也跟產業站在一起，因應國際變局的挑戰。

他指出，為了降低美國對等關稅可能帶來的衝擊，行政院已經啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提出930億元的資源，協助企業穩定經營，為產業轉型升級奠定基礎，不斷提升競爭力，才能夠走向世界。

賴總統強調，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵15%關稅等措施，政府團隊已經在第一時間，就密切掌握情勢，並持續與美方積極溝通。政府一定會確保台灣取得的最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利的條件，穩健、踏實地因應各項風險以及挑戰。

展望2026年，他表示，政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動「AI新十大建設」，目標是讓台灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐。這不僅需要政府政策，更需要各位專業經理人發揮「領頭羊」作用，讓台灣不只一枝獨秀，而且有廣大的螞蟻雄兵。

他相信，透過各位的協助，以及政府的支持，我們會讓傳統產業、服務業與農業都能全面提升，讓台灣經濟成長更有深度、廣度，讓台灣這塊「世界品牌」持續發光、發熱。新的一年，希望和各位一起「做伙打拚」，也期盼各位能夠持續發揮專業以及影響力，讓台灣的實力更強大。