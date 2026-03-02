快訊

中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
民進黨立委鍾佳濱。圖／鍾佳濱辦公室提供
民進黨立委鍾佳濱。圖／鍾佳濱辦公室提供

美以空襲伊朗，中東戰火升溫促使國際油價上漲，府院全力備戰，行政院長卓榮泰今天臨時取消公開行程，引發聯想。民進黨立委鍾佳濱說，相關部會已有準備，政府也明確宣布家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，希望中油落實掌握原料來源，確保民生供應無虞。

美伊開火，據了解，卓揆緊盯中東戰火對台灣股匯市、僑民安全及能源供給等各方面影響，行政院長卓榮泰今天上午也取消出席「2026觀光節慶祝大會」，引發聯想，傳出是提前舉行政務會議，聽取相關部會報告，交辦後續事項。

對此，鍾佳濱表示，中東是世界上重要的石油輸出地區，因戰爭使得輸出航運受影響，不只台灣，全世界皆然，但我國從過去已開始分散原油進口，本來中東占我國45%，現已降到35%，相關部會都有做好準備。

鍾佳濱指出，台灣除了跟加拿大、澳洲採購原油跟天然氣，目前政府也明確宣布，所有能源價格，尤其是家用桶裝瓦斯、天然氣維持既有價格供應，數量上希望台灣中油等相關部門能落實掌握原料、來源，確保民生供應無虞。

中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應

