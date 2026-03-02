快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

萬洲勞資爭議 勞動部：查明審理若違法將裁罰

中央社／ 台北2日電

萬洲化學公司最近發生勞資爭議，萬洲化學企業工會人員今天由桃園市產業總工會代表陪同，前往勞動部陳情。勞動部回應，相關案件已查明及審理，若違法將裁罰。

萬洲化學企業工會理事長吳家慶指出，萬洲化學公司片面修改請假模式，甚至要求勞工要註明特休假和補休的申請原因。

另外，吳家慶表示，百分之百掌握萬洲化學公司股份的炎洲公司，曾在民國113年底宣布，萬洲公司將在114年合併到炎洲公司，並與所有員工簽署炎洲公司的勞動契約。沒想到過了1年，整個合併卻無後續，當時簽訂的勞動契約都被公司收走。萬洲化學企業工會主張，炎洲公司和萬洲公司應與工會重新說明合併進度，並且重新討論合併後的勞動契約。

吳家慶提到，為了保障移工權益，工會在前年開始招收移工加入工會，但在移工會員入會後，立刻出現仲介與資方前來影響。工會在申請裁決制度後雙方達成和解，沒想到公司竟又主張工會應搬離會所，破壞了30年來提供工會會所的往例，明顯就是意圖讓會員無法反映事項給工會。

吳家慶表示，工會近日已向勞動部申請不當勞動行為裁決調查，並要求公司與工會進行對等協商，但是公司態度仍然非常傲慢，希望勞動部儘速介入處理。

根據勞動部提供的回應，勞工在申請特休或補休時，雇主不得以要求勞工敘明理由等方式阻礙給假。勞動部已請桃園市政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處，並公布其事業單位名稱與負責人姓名。

關於萬洲公司與炎洲公司合併涉及勞工權益部分，勞動部表示，公司進行合併，雖然屬於企業經營管理權，但因合併確實會影響勞工權益，應本於誠信原則，及早向工會及受影響勞工說明相關進度與配套措施。而勞動契約是約定勞資雙方權利義務的重要依據，雙方應各自留存一份，有助於勞資雙方遵守相互的權利義務關係。

有關移工參與工會的權益部分，勞動部強調，移工與本國勞工一樣，具有組織或加入工會的權益。關於萬洲公司要求工會搬離會所部分，目前已在裁決審理程序中，後續如認定雇主有違反工會法，將依規定裁處雇主新台幣10萬至50萬元罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。

延伸閱讀

萬洲工會陳情勞權 勞動部請地方政府依法查明

無薪假微幅增至3,770人 勞動部：伊朗情勢影響持續觀察中

南韓就業人口快速萎縮 擴大引進外勞 本月提辦法

父病危急拔管！工讀生請假遭拒 老闆嗆「為何不早說」掀眾怒

相關新聞

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

協和電廠訴願被駁回 環團不服將提訴訟

「協和四接已被證明有污染，環評結果應該被撤銷！」環團與基隆民團2日在行政院門口召開記者會，批評四接已被證明有嚴重土壤污染…

因應中東情勢 卓榮泰指示經濟部：啟動能源應變小組

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長2日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。