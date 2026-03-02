萬洲勞資爭議 勞動部：查明審理若違法將裁罰

萬洲化學公司最近發生勞資爭議，萬洲化學企業工會人員今天由桃園市產業總工會代表陪同，前往勞動部陳情。勞動部回應，相關案件已查明及審理，若違法將裁罰。

萬洲化學企業工會理事長吳家慶指出，萬洲化學公司片面修改請假模式，甚至要求勞工要註明特休假和補休的申請原因。

另外，吳家慶表示，百分之百掌握萬洲化學公司股份的炎洲公司，曾在民國113年底宣布，萬洲公司將在114年合併到炎洲公司，並與所有員工簽署炎洲公司的勞動契約。沒想到過了1年，整個合併卻無後續，當時簽訂的勞動契約都被公司收走。萬洲化學企業工會主張，炎洲公司和萬洲公司應與工會重新說明合併進度，並且重新討論合併後的勞動契約。

吳家慶提到，為了保障移工權益，工會在前年開始招收移工加入工會，但在移工會員入會後，立刻出現仲介與資方前來影響。工會在申請裁決制度後雙方達成和解，沒想到公司竟又主張工會應搬離會所，破壞了30年來提供工會會所的往例，明顯就是意圖讓會員無法反映事項給工會。

吳家慶表示，工會近日已向勞動部申請不當勞動行為裁決調查，並要求公司與工會進行對等協商，但是公司態度仍然非常傲慢，希望勞動部儘速介入處理。

根據勞動部提供的回應，勞工在申請特休或補休時，雇主不得以要求勞工敘明理由等方式阻礙給假。勞動部已請桃園市政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處，並公布其事業單位名稱與負責人姓名。

關於萬洲公司與炎洲公司合併涉及勞工權益部分，勞動部表示，公司進行合併，雖然屬於企業經營管理權，但因合併確實會影響勞工權益，應本於誠信原則，及早向工會及受影響勞工說明相關進度與配套措施。而勞動契約是約定勞資雙方權利義務的重要依據，雙方應各自留存一份，有助於勞資雙方遵守相互的權利義務關係。

有關移工參與工會的權益部分，勞動部強調，移工與本國勞工一樣，具有組織或加入工會的權益。關於萬洲公司要求工會搬離會所部分，目前已在裁決審理程序中，後續如認定雇主有違反工會法，將依規定裁處雇主新台幣10萬至50萬元罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。