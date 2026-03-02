2月消費者信心全面轉跌 專家：美伊戰爭為經濟埋變數

美伊戰爭為全球經濟埋下更多變數。中央大學台經中心2日發布2月消費者信心指數（CCI），總指數為66.58點，較1月下降0.58點，且本次調查的六項分項指標全數呈現下滑，六項指標皆低於100點，顯示消費者對經濟展望的信心普遍轉弱。中央大學台經中心執行長吳大任表示，2月CCI六項指標的下降幅度不多，整體仍呈現平盤走勢，但美國關稅敗訴與美伊戰爭的影響，恐在後續發酵。

觀察本次調查結果，在各分項指標中，下降幅度最顯著的是「未來半年購買耐久性財貨」，2月調查結果為97.12點，月減1.08點。緊隨其後的是「未來半年投資股票時機」，本月來到28.46點，月減1.06點。下降幅度較小的指標則是「未來半年物價水準」，本月調查為37.11點，月減0.23點。

其餘指標方面，「未來半年國內經濟景氣」為83.25點，月減0.44點；「未來半年家庭經濟狀況」為80點，月減0.39點；「未來半年就業機會」則為73.52點，月減0.28點。

吳大任分析，去年下半年消費信心指數多維持在63至64點的膠著狀態，今年1月受各項經濟指標走強影響而顯著上升，在基期拉高的情況下，2月下降幅度均未超過2個百分點，在統計學上尚不具顯著變動水準，整體呈現持平。且本次調查期間為2月18日至21日，評估2月20日美國總統川普關稅政策敗訴等事件，僅能反映部分影響，對消費信心的衝擊相對有限，預計3月底的調查結果將會更明確。

近期爆發的美伊戰爭影響恐更為深遠，吳大任指出，戰爭不僅推升國際油價，若戰爭拉長，將衝擊國際能源價格與國際貿易航線，對全球經濟產生不可忽視的連鎖反應。

吳大任分析，美國聯準會（Fed）原本就認為通膨尚未達標，如今國際原油大漲，進一步助長物價壓力，恐使降息可能性再度降低；一旦美國經濟走弱、通膨居高不下，美國經濟陷入「停滯性通膨」的風險，致使美國家庭支出與債務問題將限制消費能力，進而引發裁員潮與消費下滑的惡性循環。

身為高度依賴出口與能源進口的國家，台灣難以置身事外。吳大任強調，台灣九成以上能源依賴進口，油價上漲將帶來沉重的進口物價上漲壓力，甚至面臨能源供給短缺的風險；當美國等主要出口市場消費力萎縮，台灣產品的外銷動能也將受阻，各界不應輕忽這場戰爭對全球經濟帶來的劇烈衝擊。