2月消費者信心指數微跌 學者：美伊戰事恐添經濟變數

中央社／ 台北2日電

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布2月消費者信心指數（CCI）66.58點，微幅下降，但不及顯著變動水準。中央大學台經中心執行長吳大任認為，2月表現與1月持平，但近日美國關稅不確定性、美伊開火，恐為台灣今年景氣表現增添變數。

2月CCI微減0.58點，降至66.58點，其中6項分項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨，也全數下跌。不過吳大任指出，1月CCI升至9個月來最佳表現，2月指數雖下降，總指數以及分項指標波動均不及2點的顯著變動幅度，景氣變化應以「持平」視之。

細看6項分項指標，以「未來半年購買耐久性財貨」降幅最大，1月調查為97.12點，月減1.08點，降幅第二為「未來半年投資股票時機」，月減1.06點，降至28.46點。

吳大任說明，今年以來台股猛烈上漲，投資人也會「居高思危」，這不代表對台股沒信心，而是不宜貿然追高，待修正再進場更妥適。

吳大任接著指出，儘管房市持續盤整，從房價指數可以看出，賣方並沒有大幅修正價格，在賣方堅持、買方觀望的情況下，有些剛需可能慢慢浮現，加上台股熱絡，許多家庭所得都有增加，股市帶動財富效果有助於支撐資產市場信心，「股市表現不錯，房市再差也差不到哪裡」。

儘管主計總處2月最新公布的經濟成長率大幅上修至7.71%，傳遞正面訊號，吳大任提醒，除了美國關稅生變，台灣與美國關聯性很高，近期美國經濟數據顯示景氣開始下滑，如今又爆發戰事，原油價格大幅上漲，恐將推升通膨，使美國面臨停滯性通膨的隱憂，家庭經濟受創、消費動能減弱，是否會進一步影響AI商機，引發連鎖效應，進而衝擊台灣，須密切關注。

吳大任直言「台灣最大市場是美國，美國出問題，台灣經濟會有狀況」，3月經濟數據表現會很關鍵，除了檢視經濟成長動能，信心面有無受到衝擊也很重要。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為115年2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3197名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

