勞動基金1月收益3947億元 創單月新高

勞動部今天發布最新勞動基金運用情形，1月單月收益數為新台幣3947億元，刷新歷年單月新高；不過國際市場2月表現不如1月，預估勞動基金2月要延續1月的強勁漲勢並不容易。

勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金運用情形，截至1月底，整體勞動基金規模為7兆9771億元，單月收益數為3947億元、收益率為5.28%。

根據統計，歷年單月勞動基金收益，本期為單月最高；其次為2025年10月收益3006億元，第3名為2025年8月收益2778億元。

其中，本期新制勞退基金規模為5兆2649億元，收益率5.03%；舊制勞退基金規模為1兆722億元，收益率8.08%；勞保基金規模為1兆3959億元，收益率5.16%；就保基金規模為1829億元，收益率0.28%；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17%；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為7403億元，收益率為5.11%；受農業部委託管理農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹告訴中央社記者，1月由於國內外金融市場表現亮眼，股債齊揚，因此單月獲益表現優異；目前觀察，今年1月、2月國內金融市場的表現差不多，但國際市場1月表現較2月來得好，勞動基金2月的績效可能不容易再如1月這麼亮眼。

日前美國最高法院裁定，川普總統去年實施廣泛的全球性關稅無效。另外在地緣政治上，美國與以色列聯手攻打伊朗，是否會憂心後續對基金的影響。劉麗茹說，如果基本面狀況看長期3年、5年都覺得很好，那可能短期受到一些干擾，震盪就在所難免，但是長期因為基本面上是OK的，所以還是會持續做長期投資的穩健布局。

劉麗茹進一步說明，台股很多產業，尤其是AI產業的基本面，台灣有很多是在龍頭的地位，所以基本面上仍然是看好。