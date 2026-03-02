快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

勞動基金1月收益3947億元 創單月新高

中央社／ 台北2日電

勞動部今天發布最新勞動基金運用情形，1月單月收益數為新台幣3947億元，刷新歷年單月新高；不過國際市場2月表現不如1月，預估勞動基金2月要延續1月的強勁漲勢並不容易。

勞動部勞動基金運用局今天公布勞動基金運用情形，截至1月底，整體勞動基金規模為7兆9771億元，單月收益數為3947億元、收益率為5.28%。

根據統計，歷年單月勞動基金收益，本期為單月最高；其次為2025年10月收益3006億元，第3名為2025年8月收益2778億元。

其中，本期新制勞退基金規模為5兆2649億元，收益率5.03%；舊制勞退基金規模為1兆722億元，收益率8.08%；勞保基金規模為1兆3959億元，收益率5.16%；就保基金規模為1829億元，收益率0.28%；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17%；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為7403億元，收益率為5.11%；受農業部委託管理農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹告訴中央社記者，1月由於國內外金融市場表現亮眼，股債齊揚，因此單月獲益表現優異；目前觀察，今年1月、2月國內金融市場的表現差不多，但國際市場1月表現較2月來得好，勞動基金2月的績效可能不容易再如1月這麼亮眼。

日前美國最高法院裁定，川普總統去年實施廣泛的全球性關稅無效。另外在地緣政治上，美國與以色列聯手攻打伊朗，是否會憂心後續對基金的影響。劉麗茹說，如果基本面狀況看長期3年、5年都覺得很好，那可能短期受到一些干擾，震盪就在所難免，但是長期因為基本面上是OK的，所以還是會持續做長期投資的穩健布局。

劉麗茹進一步說明，台股很多產業，尤其是AI產業的基本面，台灣有很多是在龍頭的地位，所以基本面上仍然是看好。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

因應中東情勢 卓榮泰指示經濟部：啟動能源應變小組

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長2日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

單月記錄新高！勞動基金1月大賺3,947億元 勞退分紅2萬元

勞動部勞動基金運用局2日公布基金最新運用情形，2026年截至1月底止，整體勞動基金規模為7兆9,771億元，收益數為3,947億元，單月收益率為5.28%。新制勞退1月進帳2,618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

