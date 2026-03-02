元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

元大投顧認為，根據國際能源總署（IEA）在1月發布資料，OECD（經濟合作發展組織）國家的商業庫存為2,838mb（百萬桶），若以60天門檻庫存計算，只要庫存超過2,747mb，庫存天數就可以維持在安全水位60天以上，因此即使未來10天荷姆茲海峽因為安全疑慮而無法順利通行，全球原油供給大多可控。但真正的問題在於美國無法在10天內確保荷姆茲海峽的安全通行，市場的恐慌可能會螺旋升級。

元大投顧最新出爐的報告指出，本次衝突的危急程度大於去年6月的戰爭，因為這次的行動絕對會被伊朗當局視為顛覆政權的行動，因此伊朗一定會試圖繼續攻擊以色列、區域內美軍基地，且攻擊還可能包含石油設施在內的重要基礎建設。在政權沒有被更迭前，伊朗幾乎無法順利向全球輸出原油。

針對伊朗在石油供應的重要性，報告指出，伊朗的原油產業自2023年起進入明顯的擴張期，產量從2021年約每日300萬桶的水平穩步上升，到2025年底至2026年初已突破每日600萬桶的大關，其中出口量已穩定在每日180萬至200萬桶的區間：「這形同全球每天立即減少200萬桶的產量。」雖然目前OPEC+具備充足的備用產能（特別是沙國與阿聯），但由於該兩國也同時受到伊朗的報復性打擊，因此預料短期將難以全力增產，因此預料本次行動將會造成全球原油供給每天減少近200萬桶。

元大投顧指出，即使目前進入原油需求淡季，根據EIA的預測，未來三個月全球原油平均每天有200萬桶的盈餘，全球原油市場只不過是在短時間內從「供過於求」轉為「供需平衡」，因此油價不容易出現失控式上漲，基本面油價大概會4%左右的影響，約3美元/桶，但現在的問題是，廠商已經半自主的封閉荷姆茲海峽（每日1,670萬桶的運量受阻，即使沙國與阿聯啟用替代管線繞道，全球仍將面臨每日千萬桶的龐大缺口） ，如果荷姆茲海峽無法順利恢復通行，油價可能還有額外每桶7.5~15美元的風險溢價。