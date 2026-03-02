協和電廠訴願被駁回 環團不服將提訴訟

「協和四接已被證明有污染，環評結果應該被撤銷！」環團與基隆民團2日在行政院門口召開記者會，批評四接已被證明有嚴重土壤污染，但環評依舊過關，而行政院1月駁回撤銷環評訴願，他們將提出行政訴訟。環團強調，四接環評程序違法、資料錯誤、違法填埋保育區，環評結果應該被撤銷。

嚴重汙染竟能開發

台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之表示，要設立第四天然氣接受站的協和電廠在去年2月草率通過環評，結果後來被證實廠內土壤污染嚴重，於去年9月公告為污染整治場址，但環評結果依舊沒有撤銷，環團與居民提出訴願後，1月遭到行政院駁回，因此2日他們宣布將提出行政訴訟。

「基隆是化石燃料發電的重災區！」王醒之指出，基隆市的肺、支氣管及氣管癌的發生率是本島第七高的縣市、更是北台灣最高的縣市，且協和電廠長期土壤嚴重污染，重金屬、總石油碳氫化合物超標數倍乃至數十倍，在環評大會前遭吹哨者良心踢爆，但環評會面對台電資料的錯漏造假等問題竟然能視而不見，未來行政訴訟絕對會爭到底。

基隆海岸被破壞殆盡

本案義務律師蔡雅瀅強調，協和四接環評有諸多資訊錯誤不實之處，如：土壤污染超標，評估書卻為不實記載；環評資料違法太晚公告；珊瑚鑑定資料、污及碳排減量不實，且協和電廠捨棄真正低碳的節能、再生能源，轉型為屬化石燃料的燃氣火力電廠，不僅牴觸《氣候變遷因應法》「降低化石燃料依賴」之原則，更阻礙2050年淨零目標之實現，盼能撤銷環評處分。

基隆市原住民互助生活協會理事長拔耐茹妮．老王歎說，協和四接的開發範圍直接與基隆市的水產動植物保育區完全重疊、填海造地工程長達整整8年、基隆的自然海岸線被破壞殆盡、協和電廠長期嚴重重金屬汙染土壤，直接衝擊到的不只是生態環境，更包括了人類與海洋間永續的關係，「以原住民的立場，不能同意漏洞百出的環評結果！」

未充分考慮對環境衝擊

環團列出多項理由，盼行政法院能在訴訟中考量，以撤銷同意四接開發的環評結果：包括會議程序違法、土壤污染資料不實、開發威脅民宅與軍營、違法填埋保育區、未重辦範疇界定、未充分考慮對基隆港之衝擊、空污減量資料、碳排減量不實且忽視氣候變遷影響等。

未充分考慮對環境衝擊

環團列出多項理由，盼行政法院能在訴訟中考量，以撤銷同意四接開發的環評結果：包括會議程序違法、土壤污染資料不實、開發威脅民宅與軍營、違法填埋保育區、未重辦範疇界定、未充分考慮對基隆港之衝擊、空污減量資料、碳排減量不實且忽視氣候變遷影響等。

【更多精采內容，詳見 】