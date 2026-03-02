萬洲工會陳情勞權 勞動部請地方政府依法查明

萬洲化學企業工會及桃園市產業總工會於2日陳情，請勞動部督促萬洲公司停止妨礙勞工休假及申請補休，並關注炎洲公司與萬洲公司與工會協商合併後勞動權益，立刻歸還未實施之勞動契約。另請勞動部調查萬洲公司妨礙工會運作，並推動修法，確保移工引進需經過工會同意才能實施。

勞動部回應，關於員工特休及補休權益部分，適用《勞動基準法》事業單位，雇主應依法辦理勞工的特休與加班事宜。現行《勞動基準法》第38條規定，特別休假排定權在勞工，且未休完雇主應依法發給工資。

勞工於平日或休息日加班後，雇主應依法給付加班費，惟加班後勞工如有意願換取補休並經雇主同意，應依勞工工作之時數計算補休時數，雇主在補休期限屆期或契約終止未補休之時數，應依《勞動基準法》第32條之1規定發給加班費。

勞工在申請特休或補休時，雇主不得以要求勞工敘明理由等方式阻礙給假。勞動部已請地方政府依法查明，如確有違法情事，立即依法進行裁處，並公布其事業單位名稱與負責人姓名。

勞動部表示，關於萬洲公司與炎洲公司合併涉及勞工權益部分，公司進行合併，雖屬於企業經營管理權，惟因合併確實會影響勞工權益，應本於誠信原則，及早向工會及受影響勞工說明相關進度與配套措施，透過充分協商與溝通，保障勞工權益並維持勞資關係和諧。

此外，勞動契約係約定勞資雙方權利義務之重要依據，雙方應各自留存一份契約，有助於勞資雙方遵守相互的權利義務關係，保障彼此權益。

關於移工參與工會之權益部分，勞動部強調，移工與本國勞工一樣，具有組織或加入工會之權益，雇主不得因移工加入工會、參與工會活動或擔任工會職務，就予以解僱、減薪、強制遣返或其他不利的對待。

另關於萬州公司要求工會搬離會所部分，目前已在裁決審理程序中，後續如認定雇主有違反《工會法》第35條之情事，勞動部將依《工會法》第45條規定裁處雇主10至50萬不等之罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。

勞動部表示，雇主申請引進移工之程序部分，說明如下：

一、雇主聘僱移工應踐行國內求才等程序，就勞動力不足部分始得引進移工，以確保本國勞工就業優先。另依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第17條規定，雇主於國內求才招募時，應將招募全部內容通知其事業單位之工會或勞工，並於外國人預定工作之場所顯明處公告。

二、復依《就業服務法》相關規定，雇主申請移工前，應先取得地方政府開立之無違反勞工法令證明，其中地方政府審查事項包括預定移工工作場所無重大勞資爭議；若涉及勞資爭議之員工達10人或員工總人數1/3以上，則不予核發無違反法令證明，自不得申請移工。

三、勞動部鼓勵雇主在引進移工前，可主動與工會進行充分溝通，消除基層勞工的疑慮，以確保本國勞工薪資與工作權益不受影響。