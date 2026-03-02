無薪假微幅增至3,770人 勞動部：伊朗情勢影響持續觀察中

勞動部2日公布最新減班休息（無薪假）為247家企業、3,770人。2月13日為241家、3,623人。此次增加6家、147人。製造業之中，機械設備製造業受到訂單影響，增加3家、172人。美國關稅影響實施193家、3,036人，較前期增加了9家、187人。

勞動部官員表示，此次減班休息人數最多集中在製造業，其中金屬機電工業之中的機械設備製造業增加3家、172人，他們受到訂單影響比較多。人數微幅上升，增加的家數沒有變化太多，長期來看，算是比較穩定的狀態。不過現在全球變化太大，勞動部一樣會持續密切掌握。

勞動部官員指出，受到美國關稅影響的實施家數有193家、3,036人，較前期增加了9家、187人。先前美國最高法院判決川普關稅違法，這部分全世界都還在動態觀望，美國有150天暫時性措施，我方也會持續掌握受美國關稅影響的產業。

外界關注，伊朗戰爭情勢，是否有台商出口中東受到影響。勞動部官員說明，勞力的部分，屬於比較後端受到影響，因此國內產業目前看不出影響；由於中東盛產石油，因應戰爭情勢，這部分後續全世界都會受到影響，勞動部會持續觀察影響到多大程度。

勞動部官員表示，上一期通報企業中，有8家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。此次減班休息實施人數多在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.9%的企業(175家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上(83.2%，3,135人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。