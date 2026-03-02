快訊

憂美伊戰事波及石油出口 勞部關注對製造業影響

中央社／ 台北2日電

勞動部今天公布最新減班休息家數為247家，實施人數3770人，主要是製造業。近日美以聯手攻擊伊朗，勞動部表示，暫無收到業者回報，後續關注中東石油出口是否會影響台灣產業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計247家，實施人數3770人；較2月13日公布實施家數計241家，實施人數3623人相比，本次家數增加6家，人數增加147人。

勞動部指出，上一期通報企業中有8家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱在記者會中表示，本期實施減班休息的主要產業仍以製造業中的金屬機電工業為主，其中新增3家機械設備製造業者、增加172人。

另外，李怡萱指出，經業者回報統計，本期受到美國對等關稅影響計有193家、3036人，較上一期增9家、增加187人；其中仍以機械設備製造業為大宗，主要原因是訂單影響。

李怡萱表示，雖然日前美國最高法院裁定，川普總統去年實施廣泛的全球性關稅無效。但目前各國仍保持觀望的態度，勞動部也會持續掌握最新情況。

至於美國和以色列對伊朗聯手發動攻擊，是否會對台灣產業造成影響，李怡萱說，主要擔心戰事是否影響中東石油出口，進而影響台灣產業；勞動部會持續關注。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

協和電廠訴願被駁回 環團不服將提訴訟

「協和四接已被證明有污染，環評結果應該被撤銷！」環團與基隆民團2日在行政院門口召開記者會，批評四接已被證明有嚴重土壤污染…

因應中東情勢 卓榮泰指示經濟部：啟動能源應變小組

行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長2日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

