憂美伊戰事波及石油出口 勞部關注對製造業影響

勞動部今天公布最新減班休息家數為247家，實施人數3770人，主要是製造業。近日美以聯手攻擊伊朗，勞動部表示，暫無收到業者回報，後續關注中東石油出口是否會影響台灣產業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計247家，實施人數3770人；較2月13日公布實施家數計241家，實施人數3623人相比，本次家數增加6家，人數增加147人。

勞動部指出，上一期通報企業中有8家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有115名員工恢復原本勞動條件。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱在記者會中表示，本期實施減班休息的主要產業仍以製造業中的金屬機電工業為主，其中新增3家機械設備製造業者、增加172人。

另外，李怡萱指出，經業者回報統計，本期受到美國對等關稅影響計有193家、3036人，較上一期增9家、增加187人；其中仍以機械設備製造業為大宗，主要原因是訂單影響。

李怡萱表示，雖然日前美國最高法院裁定，川普總統去年實施廣泛的全球性關稅無效。但目前各國仍保持觀望的態度，勞動部也會持續掌握最新情況。

至於美國和以色列對伊朗聯手發動攻擊，是否會對台灣產業造成影響，李怡萱說，主要擔心戰事是否影響中東石油出口，進而影響台灣產業；勞動部會持續關注。