115年1月退撫基金賺614.76億元 收益率5.11%

中央社／ 台北2日電

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年截至1月底，實際收益數新台幣614.76億元，實際收益率5.11%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國115年截至1月底的基金運用情形，整體基金收益數614.76億元，期間實際收益率5.11%。其中，自行經營的固定收益18.62億元，收益率0.49%，資本利得收益數269.82億元，收益率10.59%；委託經營收益數326.32億元，期間收益率為5.73%。

退撫基金配置部分，截至今年1月止，國內投資金額為7087.38億元，配置比例為56.75%；國外投資金額為5401.40億元，配置比例為43.25%。

此外，截至今年1月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.42%（期間化為0.12%）、台灣加權股價指數上漲10.70%、MSCI全球指數上漲2.96%、彭博全球綜合債券指數上漲0.94%、美元兌新台幣匯率升值0.07%。

退撫基金

