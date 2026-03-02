快訊

美伊戰事 安聯投信聚焦這兩重點發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美伊戰事爆發後，安聯投信展望後市表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。根據歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆；全球另外一些央行則可能擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

安聯投信表示，根據美國能源資訊署（EIA）2023年數據，伊朗近90%成石油出口直接流向中國大陸；其天然氣出口則有87%透過管線輸往伊拉克與土耳其；由於荷莫茲海峽為全球兩成液化天然氣供應與25%海運石油運輸的必經之路（2023-2025年數據），後續情勢發展勢將牽動油價相關走勢與石油貿易等變化，須密切關注。相較於能源面向，伊朗非能源貿易規模可忽略不計。其名目GDP僅占全球GDP的0.4%（2024年IMF數據），其貨物貿易總額僅占全球總貨物貿易0.1%，低於2000年代制裁前的0.5%。

安聯投信表示，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。天然氣價格大致不受影響。市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

對於美伊戰爭對油價的衝擊，元大投顧最新出爐的報告指出，市場最多能夠忍受10天左右荷姆茲海峽的停擺，若荷姆茲海峽無法順利通行，西德州原油（WTI）的短線油價可能急漲10~15美元，有上看每桶75~80美元的風險。

單月記錄新高！勞動基金1月大賺3,947億元 勞退分紅2萬元

勞動部勞動基金運用局2日公布基金最新運用情形，2026年截至1月底止，整體勞動基金規模為7兆9,771億元，收益數為3,947億元，單月收益率為5.28%。新制勞退1月進帳2,618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

美伊戰爭效應帶動國際金價飆漲 今日一度逼近5400美元

中東戰事爆發，國際金價也直線飆升，在避險需求的帶動之下，今日亞洲開盤之後的國際金價跳空上漲，國際金價每盎司最高5391.6美元，逼近5400美元，創下近四周以來的新高價位，目前仍然維持在5350美元附近高點震盪。

把握連假後黃金申請期 新北企業參展補助延長收件至13日

為協助本市企業拓展國內外市場、強化品牌能見度，新北市政府經濟發展局持續辦理「115年度鼓勵廠商國內外參展補助計畫」。今年度補助計畫共分為2梯次受理申請，第1梯次原訂於2月26日截止。考量春節連假及228和平紀念日假期影響，為使企業有更充裕時間準備相關資料，申請期限順延至3月13日。

