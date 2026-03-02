單月記錄新高！勞動基金1月大賺3,947億元 勞退分紅2萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部勞動基金運用局2日公布基金最新運用情形。圖／聯合報系資料照片

勞動部勞動基金運用局2日公布基金最新運用情形，2026年截至1月底止，整體勞動基金規模為7兆9,771億元，收益數為3,947億元，單月收益率為5.28%。新制勞退1月進帳2,618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年10月收益3,006億元，第三為2025年8月收益2,778億元。

據統計，此次新制勞退基金規模為5兆2,649億元，收益率5.03%；舊制勞退基金規模為1兆722億元，收益率8.08%；勞保基金規模為1兆3,959億元，收益率5.16%；就保基金規模為1,829億元，收益率0.28%；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17%。

積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66%。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為7,403億元，收益率為5.11%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95%。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

勞動基金運用局指出，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年多（2016年至2026年1月）平均收益率分別為9.29%及9.66%，近五年多（2021年至2026年1月）平均收益率分別為11.44%及11.65%，投資績效穩健。

回顧1月市場表現，儘管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與 AI 成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，激勵台股表現。整體來看，1 月市場雖有起伏，但走勢相對穩健，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）最新公布的《褐皮書》顯示，隨著關稅帶來的相關成本壓力持續累升，部分企業開始將成本轉嫁給消費者，通膨壓力升溫。

另報告指出就業情勢出現停滯，而AI目前對就業市場影響雖然有限，但未來幾年衝擊將逐步顯現，然美國最高法院已裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》對各國徵收「對等關稅」違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性。

國內方面，由於出口持續暢旺，主計總處上修2026年經濟成長率預測值至7.71%，較前次預測值上修4.17個百分點。

台經院公布最新整體經濟預測，由於看好AI需求續熱，加上民間消費動能回升，預測台灣2026年經濟成長率為4.05%，較前次預估上修1.45個百分點，然亦指出勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，後續仍需持續留意國際政經情勢動盪。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

