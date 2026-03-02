把握連假後黃金申請期 新北企業參展補助延長收件至13日

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新北市工業會於去年8月統籌11家新北優質企業，共同參加「2025台灣機器人與智慧自動化展」。圖／新北市政府經濟發展局提供
為協助本市企業拓展國內外市場、強化品牌能見度，新北市政府經濟發展局持續辦理「115年度鼓勵廠商國內外參展補助計畫」。今年度補助計畫共分為2梯次受理申請，第1梯次原訂於2月26日截止。考量春節連假及228和平紀念日假期影響，為使企業有更充裕時間準備相關資料，申請期限順延至3月13日。

經發局表示，參與國內外專業展覽是企業布局全球市場的重要策略，透過本補助計畫，可有效降低參展成本、提升整體行銷能量，協助企業深化品牌形象並開拓新興市場，自2015年推動以來，已成功協助眾多業者參與海內外重要展會，爭取國際訂單、擴展市場版圖。今年度計畫亦持續強化與產業政策的連結，並將「友善女性就業」及「原住民族經營創業」納入優先補助考量，展現新北市推動產業發展與性別平權並進的施政方向。

經發局補充，今年度第1梯次受理參展活動期間為2025年12月16日至2026年6月15日。凡依法設立於新北市之公司、行號或工廠，皆可提出申請；工商團體組團參展者，組團門檻由以往5家調整為3家（含）以上廠商即可申請，鼓勵更多公協會整合資源，攜手拓銷海內外市場。

補助額度方面，個別廠商參加國外展覽最高可獲4萬元補助，國內展覽最高2萬元；參加線上國際展覽者，最高補助2萬元。工商團體組團參展則依參展家數核定補助金額，國外每家最高補助8萬元、國內每家最高補助4萬元，實際補助金額將視各梯次申請情形及預算額度調整。

經發局強調，透過本補助計畫，不僅協助企業拓展市場、爭取訂單，更有助於提升新北產業整體形象與國際競爭力。歡迎有意參展的新北企業把握機會踴躍申請。

