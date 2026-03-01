土建融動能 出現止跌回穩訊號

中央銀行公布最新統計，一月建築貸款（俗稱土建融）餘額攀升至三兆四六四五億元，較上月增加一七一億元，年增率百分之○點九三，為去年十月脫離負成長後，連續四個月維持成長，一月年增率更創下去年八月以來新高。相關數據顯示，在歷經一年多的信用管制與市場修正後，建築融資動能似有止跌回穩跡象。

大型行庫主管表示，從多項領先與落後指標交叉比對，目前營建投資收縮幅度已接近過往幾次房市修正循環的低點，「營建投資已接近觸底」。

回顧近廿五年台灣房市下滑周期，歷經二○○○年至二○○一年網路泡沫危機、二○○八年至二○○九年全球金融海嘯，以及二○一四年至二○一六年本土打房政策收縮等三次明顯修正階段；近期則為二○二四年至二○二五年間的央行第七波選擇性信用管制。在此波政策重拳下，市場交易量與資金動能明顯降溫。

根據統計，去年全年核發建築物使用執照總件數為一萬七九一九件，創下近廿五年來次低，僅高於二○○九年的一萬六七七○件；二○二四年則為一萬九五二三件，為歷史第三低。顯示建築完工量與開發動能均處於低檔區。

房貸市場同樣呈現顯著修正。自二○二四年九月第七波信用管制措施實施後，房貸餘額年增率已連續十五個月收斂，從二○二四年高峰百分之十一點二六，一路降至去年十二月的百分之四點五五。若以全年數據觀察，去年房貸餘額僅增加四九四七億元，年增率百分之四點四六；相較二○二四年增加一兆四五五億元、年增率百分之十點四二，幾乎腰斬，顯示資金動能快速降溫。

土建融方面，年增率從二○二四年百分之四點七二的高峰，下滑至去年九月負百分之○點三七，十月才轉成長，並連續四個月回升。從全年數據來看，去年土建融餘額僅增加九十二億元，年增率僅百分之○點二七；對比二○二四年大增一四二九億元、年增率百分之四點三，幾乎呈現急凍狀態。

綜合歷史經驗與當前數據，去年建照與使照核發量創下多年低點，房貸與土建融年增幅也快速收斂，修正幅度已逼近過往幾波房市谷底水準。金融業者評估，只要政策面不再進一步加重管制力道，市場在完成庫存去化與資金調整後，營建投資有望逐步築底回穩。