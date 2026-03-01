管制鬆綁！央行憂政策轉得太快 不利打炒房

中央銀行將在三月十九日舉行今年第一季理監事會，據了解，央行內部對房市信用管制是否需要調整，近期出現不同聲音。有理事認為連續多波管制已使政策工具效果大致到位，若長期維持高強度干預，恐影響市場機制與資源配置；但也有理事主張，在房貸負擔與銀行曝險仍處高檔的情況下，不宜過早釋出鬆綁訊號。

央行上周已召集行庫主管開會，了解行庫承作不動產放款與房貸情況，據指出，部分行庫的不動產放款集中度仍偏高。

央行內部分析，目前房貸負擔率仍在高檔，不動產放款集中度未顯著回落，若政策訊號過早轉向，恐再度推升市場預期，削弱先前七波管制成果。行庫主管也表示，房貸審查標準已逐步放寬，即便市場期待鬆綁，實務操作空間相當有限。

據悉，有理事認為，行庫不動產曝險風險未降，央行本季信用管制不會鬆綁，且第七波選擇性信用管制措施政策核心目的在於抑制金融風險，而非直接打壓房價，而當前台灣房價仍處高檔水準，不動產放款集中度也未顯著下降，整體占比仍在百分之卅六以上，央行不樂見銀行資金過度集中於房地產，若未來房價反轉，恐對金融體系帶來系統性風險。

該理事分析，過去透過房地合一稅等制度調整，曾對市場過熱現象產生降溫效果；但現階段政策思維已轉為「讓市場自行降溫」，希望在風險可控前提下，逐步修正價格與交易結構。不過，目前市況呈現「價小跌、量不出」格局，賣方對價格讓步意願有限，買賣雙方認知差距仍大，導致成交轉換率偏低，市場交易動能受阻。

但也有學界理事認為，政策工具效果已經逐步顯現，長期高強度干預市場，恐將影響市場機制。何況政策效果已逐步浮現，未來可朝更精準化方向處理，而非全面性緊縮，擔心過度長期管制可能扭曲市場機制，應在風險可控範圍內保留彈性。

在首購政策方面，新青安二點○將於七月屆期。據悉，行政院傾向未來不再沿用「新青安」名稱，而改以「首次購置自有住宅」或「剛需首購」等方案定位，以避免市場對政策刺激力道產生過度聯想。央行理事認為，過去新青安政策曾被質疑在寬鬆資金環境下助長房價，相關部會正進行內部檢討，評估如何在支持首購族與防範市場過熱之間取得平衡。

市場傳出新方案方向可能朝三大面向控管，一、引入「八十條款」，即借款人年齡加貸款年限不得超過八十年。二、五年寬限期縮短為三年。三、取消利息補貼（原政府提供的百分之○點三七五優惠將取消，公股銀行自行吸收的百分之○點一二五）。