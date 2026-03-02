快訊

環境部：本周將成立 CBAM 服務平台

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部表示，台灣雖非歐盟碳邊境調整機制（CBAM）前幾大進口國，但因生產製造此類產品主要為中小型企業，面對繁瑣申報、查驗、碳價扣減計算等程序，都是一大負擔，預計一周內成立「CBAM服務平台」，以協助企業申報與碳查驗。

歐盟為了減少企業行政負擔，並確保該機制仍能有效抑制碳洩漏，去年公布最新中小企業簡化方案，包括以每年50公噸為門檻，豁免小型進口商；允許企業自由選擇預設值（default values）來計算碳含量，減少申報難度。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，我國受到影響主要為鋼鐵產品製造業，家數約有2,600多家，扣除中鋼、華新麗華、燁聯等大型廠商，其他多為生產扣件、螺絲螺帽等中小企業，甚至多數業者都不符合繳交碳費對象，但進口商可能會一起申報，導致鋼鐵產品輸歐的中小企業被進口商「團報」後超過每年50公噸的門檻，而無法豁免。

她強調，由於歐盟相關規定仍在陸續公布，這些產品輸歐的中小企業會遇到哪些問題還不確定，因此，環境部將在一周內成立服務平台，讓這些中小企業實際運作遇到問題時可即時反映。

中鋼 歐盟 環境部

相關新聞

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

這招管用！大陸人行利誘阻升 人民幣立馬走跌

中國人民銀行（大陸中央銀行）27日宣布，從3月2日起把遠期售匯業務的「外匯風險準備金率」從20％降至0％，消息宣布之後，人民幣不論是在岸或是離岸價格都同步走跌逾100個基本點（1個基本點是0.01個百分點），其中，在岸人民幣匯率27日收6.8559元，離岸價在27日當日在6.8565元區間震盪，可見對人民幣匯率影響的重要性。

環長彭啓明訪歐 歐盟 CBAM 少量豁免 台企適用約2,600家受惠

環境部長彭啓明上周出訪歐盟，雙方交流碳邊境調整機制（CBAM）議題。據轉述，此行向歐盟確認，CBAM對中小企業可套用簡化公式計算、訂定少量豁免原則，台商同樣可適用，約2,600家輸歐的中小企業可安心。

看懂台美協定真正影響 保住24%傳產免死金牌的代價是什麼？

趕在農曆年前，台美《對等貿易協定》（ART）正式簽署。這場攸關未來5到10年台灣產業命脈的談判，最終交出了平均關稅12.33％、封頂15％、不疊加，且半導體零關稅、2000多項產品取得豁免的成果，中華民國全國工業總會等7大工商團體隨即發布聯合聲明表示支持。

