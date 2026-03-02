環境部：本周將成立 CBAM 服務平台

環境部表示，台灣雖非歐盟碳邊境調整機制（CBAM）前幾大進口國，但因生產製造此類產品主要為中小型企業，面對繁瑣申報、查驗、碳價扣減計算等程序，都是一大負擔，預計一周內成立「CBAM服務平台」，以協助企業申報與碳查驗。

歐盟為了減少企業行政負擔，並確保該機制仍能有效抑制碳洩漏，去年公布最新中小企業簡化方案，包括以每年50公噸為門檻，豁免小型進口商；允許企業自由選擇預設值（default values）來計算碳含量，減少申報難度。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，我國受到影響主要為鋼鐵產品製造業，家數約有2,600多家，扣除中鋼、華新麗華、燁聯等大型廠商，其他多為生產扣件、螺絲螺帽等中小企業，甚至多數業者都不符合繳交碳費對象，但進口商可能會一起申報，導致鋼鐵產品輸歐的中小企業被進口商「團報」後超過每年50公噸的門檻，而無法豁免。

她強調，由於歐盟相關規定仍在陸續公布，這些產品輸歐的中小企業會遇到哪些問題還不確定，因此，環境部將在一周內成立服務平台，讓這些中小企業實際運作遇到問題時可即時反映。