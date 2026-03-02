環長彭啓明訪歐 歐盟 CBAM 少量豁免 台企適用約2,600家受惠

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明。記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明上周出訪歐盟，雙方交流碳邊境調整機制（CBAM）議題。據轉述，此行向歐盟確認，CBAM對中小企業可套用簡化公式計算、訂定少量豁免原則，台商同樣可適用，約2,600家輸歐的中小企業可安心。

至於外界最關注的碳費扣減機制，因歐盟尚未提出公式，後續還要再密切與歐盟溝通，另外，此次也交流查驗機構認證機制、加強技術層級交流討論等議題，歐盟正面肯定台灣所提的碳費扣減技術細節及查驗機構互認機制。

為達成減碳目標，在經歷2023年至2025年過渡期後，歐盟CBAM今年上路，去年也陸續公布CBAM子法，但有關碳價扣減及查驗指引等尚未提出。據歐盟執委會公布過渡期前20大CBAM產品進口國，我國排名第13，產品總重量共374萬公噸，主要為鋼鐵製品，如螺絲扣件、不銹鋼及碳鋼相關製品等。

為向歐盟展現我國淨零決心，彭啓明在歐盟以「台灣綠色戰略」為題，說明台灣淨零、碳費及氣候治理策略，並針對三大議題與歐方進行討論，包括碳價扣減計算及證明、查驗機構認證機制與加強技術層級交流討論。

談到碳價扣減計算及證明部分，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說明，我國碳費屬CBAM認可的碳定價，由於歐方尚未公布已支付碳價扣減計算等子法，我方也提醒歐盟，台灣碳費涵蓋範疇二，建議歐方明確化計算方式與證明文件要求，減少企業行政負擔。

至於查驗機構認證機制，蔡玲儀表示，CBAM要求只能由歐盟或其會員國認證的查驗機構執行，對企業而言行政成本很高，這部分歐方也透露「很多國家都有表達相同意見」，因此歐盟正進行法規修改，未來會增訂認證機構互認的條文。

在加強技術層級交流討論部分，對於產品碳排放預設排放值及其他CBAM執行細節，雙方也將加強交流討論。歐方對台灣提出的碳費扣減技術細節及查驗機構互認機制表達正面肯定，並確認其針對中小企業的簡化措施同樣適用於台灣企業，包含年進口量低於50公噸可豁免、簡化碳排放計算方法與報告模板（套用簡化公式）等。

另外，交流過程中，彭啓明也向歐盟強力傳遞「台灣是全球綠色解答」的戰略定位，因為台灣不僅具備強大的精密製造能力，更在「城市礦山」與關鍵原物料（CRM）的回收精煉技術上具備國際領先優勢。

