快訊

桌球／不敵球王 林昀儒新加坡大滿貫賽奪亞軍仍寫新猷

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰事升溫 貿協派駐中東人員皆平安

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美伊戰事升溫，外貿協會於中東地區的杜拜、德黑蘭、特拉維夫及利雅德設有台灣貿易中心，其中利雅德沒有任何影響，另外三處據點皆受到不同程度波及，其中以德黑蘭情勢最為嚴峻，貿協德黑蘭駐地人員已緊急撤離市區到郊區，並持續與台灣方面保持聯繫。

據了解，德黑蘭辦事處因鄰近當地國家廣播電台，屬於戰火熱區。戰事爆發前2個月辦公室已封閉，駐地人員與當地雇員隨即撤往南部郊區避難，以確保人身安全，相關人員已全數撤離至南部較為安全地點，並與台灣方面保持聯絡。

至於特拉維夫辦事處方面，通訊與網路運作仍屬穩定。當地空襲警報頻繁響起，駐地人員均依規定前往防空洞避難，目前整體處境尚稱安全。

中東 德黑蘭

延伸閱讀

美以伊開戰 中國籲公民撤離有人包車循陸路離境

美以襲伊／華人連夜逃：還沒坐上離開的航班 空襲就來了

美以襲伊／陸留學生：爆炸僅離我5分鐘車程 1天5躲防空洞

中東戰火升溫 外交部：暫未接獲國人撤離需求

相關新聞

中東爆戰事 安聯：關注能源價格與金融市場狀況

美國與伊朗爆發軍事衝突，安聯投信表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆；另外一些央行則可能擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

看懂台美協定真正影響 保住24%傳產免死金牌的代價是什麼？

趕在農曆年前，台美《對等貿易協定》（ART）正式簽署。這場攸關未來5到10年台灣產業命脈的談判，最終交出了平均關稅12.33％、封頂15％、不疊加，且半導體零關稅、2000多項產品取得豁免的成果，中華民國全國工業總會等7大工商團體隨即發布聯合聲明表示支持。

美伊戰事升溫 貿協派駐中東人員皆平安

美伊戰事升溫，外貿協會於中東地區的杜拜、德黑蘭、特拉維夫及利雅德設有台灣貿易中心，其中利雅德沒有任何影響，另外三處據點皆受到不同程度波及，其中以德黑蘭情勢最為嚴峻，貿協德黑蘭駐地人員已緊急撤離市區到郊區，並持續與台灣方面保持聯繫。

國際局勢變化快 中菁會長黃朝豊：保持韌性才能面對

由中部地區上市櫃公司董事長、總經理組成的企業交流平台中菁會今舉辦會長交接，新任會長、美律實業總裁黃朝豊上午說，外在的環境變化非常快，未來會帶領大家把資源整合在一起，讓大家彼此更好，也讓中菁會能法人化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。