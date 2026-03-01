美伊戰事升溫 貿協派駐中東人員皆平安

美伊戰事升溫，外貿協會於中東地區的杜拜、德黑蘭、特拉維夫及利雅德設有台灣貿易中心，其中利雅德沒有任何影響，另外三處據點皆受到不同程度波及，其中以德黑蘭情勢最為嚴峻，貿協德黑蘭駐地人員已緊急撤離市區到郊區，並持續與台灣方面保持聯繫。

據了解，德黑蘭辦事處因鄰近當地國家廣播電台，屬於戰火熱區。戰事爆發前2個月辦公室已封閉，駐地人員與當地雇員隨即撤往南部郊區避難，以確保人身安全，相關人員已全數撤離至南部較為安全地點，並與台灣方面保持聯絡。

至於特拉維夫辦事處方面，通訊與網路運作仍屬穩定。當地空襲警報頻繁響起，駐地人員均依規定前往防空洞避難，目前整體處境尚稱安全。