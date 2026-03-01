台灣館TECH WORLD回家了 台灣燈會展風華

2025年日本大阪世界博覽會「台灣館TECH WORLD」回家了，正式於2026年台灣燈會嘉義（3/1-3/15）重現，嘉義縣長翁章梁表示，預約已經全滿，想看民眾可到現場排隊。

嘉義台灣燈會今天舉行開幕儀式，行政院長院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫親自參加開幕活動。

卓榮泰致詞時表示，「台灣館TECH WORLD」以玉山山脈意象設計，展現台灣的科技實力、自然與文化，在日本創造許多的感動故事，也是前五大人氣展館，要把這樣的感動帶回台灣，讓更多台灣人看到台灣科技晶片研發實力、AI運用，玉山在嘉義，「台灣館TECH WORLD」最適合重現嘉義。

「2025大阪‧關西世博會」184天，TECH WORLD館吸引超過110萬名觀眾走入體驗；台灣管名譽會長黃志芳表示，「未來，TECH WORLD的精神會繼續存在於我們每一個人身上；相信連結、相信共好，這份信念會成為我們繼續前行的力量。」

2025年日本大阪世界博覽會的「台灣館TECH WORLD」吸引超過110萬名觀眾走入體驗，總計接待來自超過60個國家的官方與貴賓團代表逾4,000人次，舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現臺灣的創意與文化能量；今年9月以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

2026年台灣燈會在嘉義開幕。記者黃淑惠／攝影

「台灣館TECH WORLD」以玉山山脈意象設計，展現台灣科技、自然與文化。記者黃淑惠／攝影

2025年日本大阪世界博覽會的「台灣館TECH WORLD」回家了。記者黃淑惠／攝影