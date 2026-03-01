中東爆戰事 安聯：關注能源價格與金融市場狀況

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

