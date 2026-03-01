快訊

中東爆戰事 安聯：關注能源價格與金融市場狀況

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
美國與伊朗爆發軍事衝突，安聯投信表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。（美聯社）

美國與伊朗爆發軍事衝突，安聯投信表示，現階段建議高度聚焦能源價格與金融市場狀況。歷史經驗顯示，全球主要央行對此類短期供給衝擊會以暫時性角度評估。然而，全球部分央行可能認為成長放緩將壓抑中期價格壓力，因而傾向寬鬆；另外一些央行則可能擔憂若通膨再度持續上升，讓通膨預期失去錨定，因而選擇收緊。依近期政策傾向推測，美國聯準會與日本央行可能較偏向前者，歐洲央行與英國央行則可能較偏向後者。

安聯投信指出，根據美國能源資訊署（EIA）2023年數據，伊朗近九成石油出口直接流向中國；其天然氣出口則有87%透過管線輸往伊拉克與土耳其；由於荷莫茲海峽為全球兩成液化天然氣供應與25%海運石油運輸的必經之路（2023-2025年數據），後續情勢發展勢將牽動油價相關走勢與石油貿易等變化，須密切關注。相較於能源面向，伊朗非能源貿易規模可忽略不計。其名目GDP僅占全球GDP的0.4%（2024年IMF數據），其貨物貿易總額僅占全球總貨物貿易0.1%，低於2000年代制裁前的0.5%。

安聯投信說，接下來，可先關注伊朗當地政權與國際情勢變化，依不同情境，如軍事介入但未導致政權更替、政權更替或是區域戰爭升級等，作為油價可能發展的參考依據。以軍事介入但未導致政權更替的情境為例，推估屆時油價可能進一步上升至每桶75美元，隨後迅速回落至緊張前的60美元水準。天然氣價格大致不受影響。市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。

中東戰火衝突 卓榮泰：確保當地國人安全

近來國際情勢緊張，尤其中東戰火衝突情勢持續升高，行政院長卓榮泰1日受訪時表示，從昨天開始，總統已經由國安團隊的簡報充分，而且掌握到該地區所有新的趨勢的發展；同時，我方跟主要跟相關的一些盟友國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保到在該地區國人的安全。

