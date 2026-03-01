聽新聞
配合穩定物價 中油：3月桶裝瓦斯價格不調整
台灣中油今天表示，為配合政府穩定物價政策，宣布明天凌晨零時起，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油說明，依液化石油氣價格每月檢討調整機制調價原則，115年3月份液化石油氣每公斤應調漲新台幣0.6元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調整，由中油暫行吸收，並將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討。
經核算，115年1月份液化石油氣產品累計吸收金額8億元。
