國際局勢變化快 中菁會長黃朝豊：保持韌性才能面對

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
中菁會成員們今齊聚一堂，希華晶體總經理曾榮孟（右）與新任會長黃朝豊（中）合影。記者黃寅／攝影
中菁會成員們今齊聚一堂，希華晶體總經理曾榮孟（右）與新任會長黃朝豊（中）合影。記者黃寅／攝影

由中部地區上市櫃公司董事長、總經理組成的企業交流平台中菁會今舉辦會長交接，新任會長、美律實業總裁黃朝豊上午說，外在的環境變化非常快，未來會帶領大家把資源整合在一起，讓大家彼此更好，也讓中菁會能法人化。

中菁會今舉行31、32屆會長交接，副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，他說，美律是「speaker（揚聲器）」、助聽器和IC相關產業的專業大廠，相信未來可以扮演「產業的大聲公」，也會是「政府的助聽器」，相信中菁會在其帶領之下，在未來一年一定可以帶領著中台灣的夥伴度過挑戰。

黃朝豊說，中菁會有62個會員，本來就是一個比較輕鬆的平台，過去的特色比較像聯誼，沒有法人化的組織，今年要推動社團法人化，另外就是要共學、共長、分享以及多辦一些交流，串聯大家的資源。

他說，過年期間美國的對等關稅被取消，又有新的關稅出來。美國跟以色列昨天又打了伊朗，環境變化其實非常的大和快速，要克服這樣的一個環境，需要大家把資源整合在一起，所以未來第一件事要做法人化，再來就是要串聯大家的資源。

不過，黃朝豊也說，台灣的企業本來就具有韌性，大家和競爭對手面臨的是相同的狀況，所以應變上獲取資源的速度要快，才有競爭力，有了競爭力一切難關都可以克服。他說，雖然現在局勢不太穩，但過去一直以來也都不太穩，像是以往也有PC的發明、網路的產生、智慧手機出來，所以時代其實一直在變化，我們就是要保持韌性，才能面對這一些。

中菁會成員們今齊聚一堂，其他各縣市的上市櫃公司聯誼組織億載會、義雲會、桃園會今也都出席中菁會的會長交接，開會前大家排隊與新任會長黃朝豊合影，氣氛溫馨。

中菁會今舉辦會長交接，新任會長美律實業總裁黃朝豊（左）與台中市副市長鄭照新（中）、前會長李原吉合影。記者黃寅／攝影
中菁會今舉辦會長交接，新任會長美律實業總裁黃朝豊（左）與台中市副市長鄭照新（中）、前會長李原吉合影。記者黃寅／攝影

以色列 盧秀燕 鄭照新

