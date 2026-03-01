美銀美林經理人調查：新興股市配置比例攀升至五年新高

根據彭博資訊等外電新聞援引，2026年2月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒來到「極度看多水準」、對全球經濟前景的預期持續改善，不過，現金水位略有回升。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自8.1進一步攀升至8.2，達2021年6月以來高點，經理人現金水位則由前一個月3.2的歷史低點回升至3.4%，為七個月來首見回升。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，淨52%、過半數經理人預期不會著陸，40%的經理人預期將會軟著陸，僅有6%的經理人預期將會硬著陸，整體而言，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨38%小幅攀升至淨39%，且經理人也預期經濟成長將轉化至企業獲利，預期未來12個月全球企業獲利將達到雙位數成長的比例達24%，為2021年8月以來最高水準。對於今年11月5日美國期中選舉結果預期，62%的經理人認為最可能的結果是民主黨控制眾議院、共和黨掌控參議院，次之為20%預期會出現「藍潮」(民主黨同時拿下參眾兩院)。

尾端風險部分，「AI股票泡沫」以25%的比例再度成為最可能的尾端風險，通膨與債券殖利率無序攀升則分列二、三名，地緣政治衝突滑落至第四名，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續兩個月穩坐最擁擠交易第一名寶座，做多科技七雄與放空美元分列二、三名，經理人預期這波漲升循環金價可能的高點價位，加權後的價位預估為每盎司6200美元。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為私募股權/債券，認同比例為43%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與日本政府債市分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置持平於前一個月的淨48%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨35%減碼進一步下滑至淨40%減碼，這推升股票相對債券的配置比例來到2022年2月以來新高。不過，各區域股市的青睞程度有所消長，美股青睞程度降溫，美股配置由淨3%減碼回落至淨22%減碼，美股以外市場青睞程度升溫，歐股配置由淨25%加碼攀升至淨35%加碼，對於新興股市的配置由淨40%加碼上升至淨49%加碼，為2021年2月以來新高水準，對於日股的配置則由淨3%加碼下滑至淨1%減碼，此外對於科技類股的配置由淨19%加碼下滑至淨5%加碼。

富蘭克林證券投顧看好在AI投資驅動、美歐日財政刺激政策及資金寬鬆的宏觀環境下，風險性資產有望延續多頭格局，建議已進場者續抱參與景氣行情，空手者採分批加碼策略，現階段應同步掌握美國、全球及新興市場的股債市機會。建議以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心配置，美國股票首選科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美資產建議全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或可藉由新興市場平衡型基金一舉掌握全球資產再平衡趨勢的股、債、匯三方機會，股票可選日本股票型基金。另外，整體宏觀環境與眾多市場變數仍有利黃金貴金屬資產表現，投資人宜納入作為投資組合的一部分。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場正進入一個總經環境、政策彈性與企業改革相互配合的新階段，可望推動企業盈餘品質與資本效率持續改善，新興市場股票於2025年的優異表現已反映此趨勢正在成形。人工智慧、去美元化與全球貿易動態等明確的趨勢正強化這一轉型，使新興市場資產在資產配置決策中的重要性日益提升。新興市場資產價格的長期吸引力不僅來自總經環境，更取決於公司治理與資本效率的提升，亞洲新興市場已出現顯著改善，政府與監管機構明確以提高股東權益報酬率為政策目標。因此，投資人對新興市場的未來盈餘預估大幅上修。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯表示，隨AI驅動的顛覆性變革沿著強勁的指數曲線展開，市場波動將持續高漲，不過這種波動應被視為轉型過程中的一個特徵，而不是潛在趨勢正在衰退的證據。AI運算需求很可能保持異常強勁，這為領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司，包含公用事業、工業、原物料等產業，提供持久的投資理由。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，未來幾年日本可望處於長期政權穩定狀態，有助降低政策不確定性，市場對財政擴張、經濟安全投資與國防開支增加的預期提高，有助提升企業獲利能見度、降低風險溢價。整體而言，日本經濟邁入通膨環境以及公司治理持續改善的兩大結構性趨勢，日股投資前景仍相當明確，尤其企業為改善公司治理而提高買回庫藏股的買盤力道強勁，預期這樣的趨勢將獲延續，可望助推日本股市延續上行走勢。