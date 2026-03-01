中東情勢升溫 中油：油氣供應商均依原計畫裝運

中東情勢急遽升溫，中油今天表示，昨晚確認原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響；另外，為降低中東地緣政治情勢變化對能源進口的影響，將逐步降低由波斯灣國家進口LNG占比，改以提高美氣採購比例。

美國與以色列昨天聯手轟炸伊朗，伊朗伊斯蘭革命衛隊報復美以空襲，國際油價恐慌性飆漲；同時，伊朗亦封鎖荷莫茲海峽，油輪運輸恐受影響。稍早伊朗政府證實，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，美國總統川普說，美軍的打擊將持續，直到實現「在中東乃至世界和平的目標為止」。

針對近日國際地緣政治情勢變化，中油今天表示，近年來努力降低由波斯灣各國進口原油比例，並採多元採購策略，自美洲、歐洲、非洲、澳洲等地區進口原油，以因應地緣政治風險，去年由中東進口原油比例已降至34.9%（111年自中東進口原油占比約45%），對原油供應暫無影響。

中油補充，自美國進口原油占比，也已從111年約44%，升至114年61.8%。

LNG方面，中油113、114年LNG主要進口來源國當中，澳洲與卡達各為3成、美國1成。中油指出，LNG採購來源亦分布全球，為降低中東地緣政治情勢變化對能源進口的影響，將逐步降低由波斯灣國家進口LNG占比，另將逐步提高自美國採購LNG占比，預估2029年占比約達25%。

中油從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，對此，中油表示，船東公司已指示所屬船舶，若船舶準備進出波斯灣，但尚未進入海峽，則請勿前往並停留於遠離該區域的安全水域。另外，中油昨晚確認原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。

中油將密切注意中東情勢後續發展，並持續配合政府物價穩定政策，以因應國際油氣價格波動。

中油董事長方振仁2月25日表示，市場預估今年全球原油生產供過於求，產能過剩量約300萬桶，因此原油與天然氣價格將維持相對平穩，除非美國與伊朗的衝突升溫，恐導致油價短暫衝上100美元，否則全年預估將落在每桶55至65美元的區間。