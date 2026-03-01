快訊

中東火藥庫炸了！法人：後市是否演化為持久性能源危機是關鍵

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國首次直接對伊朗發動軍事打擊，地緣衝突正式升級。市場焦點自短線情緒交易轉向中東原油供給與運輸風險；國內大型法人機構表示，雖OPEC+可能啟動增產因應，但若伊朗出口或荷姆茲海峽運輸受阻，油價與市場波動都將明顯高於2025年6月以伊事件水準。

大型法人機構指出，在中東火藥庫爆炸後，在油價影響方面，風險溢價升級為供給風險交易，主要因2025年6月衝突主要屬情緒推升油價，本次則為實質供給風險升級；若伊朗供應或荷姆茲海峽受阻，布蘭特油價短線有機會挑戰每桶80美元，但全球供給仍偏充裕，OPEC+增產可抑制中長線上檔。

美股影響方面，多重風險壓力，波動高於去年　主要由於此次美國直接參戰將放大避險、通膨與成長風險交錯效應，美股短線回檔壓力較去年更高，尤其高估值成長股與非必需消費類股面臨估值修正風險。能源與國防股相對受惠。

美債方面，避險支撐有限，長端受通膨貼水壓力制衡；儘管避險情緒提供部分支撐，但若油價長期居高，將推升通膨預期與通膨貼水，導致長端殖利率反而面臨上行壓力。美國10年期公債殖利率預料仍將於4%附近震盪，短線波動放大但缺乏明確趨勢。

總經方面，是否演化為持久性能源與運輸危機是關鍵；若油價與航運成本長期居高，將重新推升全球商品通膨與企業利潤壓力，進一步壓抑全球成長動能。雖市場目前仍預期聯準會首次降息時點落在6月，但若通膨風險升溫，不排除降息遞延至第3季。

