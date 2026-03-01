春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春節假期，相關服務價格調高，CPI年增率可能落在2%上下；但若將1月一起納入評估，預計1、2月平均CPI年增率將維持在1.3%至1.4%區間，整體物價走勢依舊平穩。

針對即將公布的2月數據，曹志弘表示，受春節落點不同影響，2月CPI漲幅勢必高於1月。依過往經驗，春節因素通常會推升CPI約0.6至0.7個百分點，因此預估可能落在2%上下，但實際情況仍有高度不確定性。因此實務上，主計總處通常建議將1、2月數據合併觀察，以排除春節效應的基數干擾，更能精準判斷國內通膨現況。

在民生物資方面，民眾對物價上漲的感受依然深刻。1月17項重要民生物資CPI年增率達3.12%，寫下23個月來最大漲幅，其中雞蛋受低溫產蛋率下滑影響，年增率高達18.31%。外食費年增率雖已連三個月縮小，但1月仍達3.08%，是連續15個月站在3%以上。

不過，主計總處指出，相關物價壓力已有減輕趨勢，內銷品物價年增率已連10個月走跌，顯示國內商品價格壓力不大，後續外食費年增率有機會進一步收斂至3%以下。此外，房租指數年增率在1月降至1.99%，也是兩年半來首度跌破2%，反映出住宅維修費漲勢縮小及內政部住宅價格指數轉跌的連鎖效應。

觀察國際原物料狀況，主計總處表示，國際油價略有回升，但整體原物料價格仍屬偏弱。綜合各項因素，預估2月CPI年增率，有可能因季節性因素回升至2%左右，但通膨壓力並未失控，物價走勢仍將趨於溫和。