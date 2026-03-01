3月4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720億美元，將創下首度在1月淡季出現700億美元紀錄，年增高達45.7%至49.9%，將呈連續12個月正成長走勢。

經濟部官員指出，在AI需求持續看好，以及傳產貨品接單有機會稍有回升，除2月因年節因素外，2026年有望「月月700億美元」，甚至上看800億美元大關。

根據外銷訂單受查廠商對2026年1月接單看法，預期接單將較2025年12月增加之廠商家數占16.5%，持平者占56.6%，而減少者占26.9%；按接單金額計算之動向指數則為46.5，預期2026年1月整體外銷訂單金額將較2025年12月減少。其中，資訊通信產品動向指數為46.5，電子產品及光學器材各為51及50.2。

在AI需求拉動下，2025年12月接單金額為762億美元，創歷年單月新高，年增43.8%。2025年全年訂單金額7,437.3億美元，離7500億美元只差臨門一腳，仍創歷年新高，成長26%，增幅為近四年來最大。

官員表示，今年AI需求持續看好，台美關稅雖一波三折，美國聯邦最高法院於2月20日裁定川普總統援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵之「對等關稅」及「芬太尼關稅」因逾越授權而無效，川普政府隨即公布「122條款」的行政命令，全球暫時課徵15%對等關稅150天。經濟部認為，現況雖不如台美已簽署「台美對等貿易協定（ART）」所爭取到的優惠待遇，但排除占我出口八成的電子產品，且較2025年20%對等關稅，我傳產與日韓競爭力差距有些微縮小，傳產接單有望回升。

經濟部指出，2026年首月我外銷訂單可望有亮麗成績，預估1月接單金額700至720億美元，首度在1月出現700億美元，因去年1月春節因素，基期較低，因此今年1月年增率，估計高達45.7%至49.9%。官員並強調，除春節因素之外，主因仍是AI拉動訂單所致。

官員表示，回顧2025年全球都籠罩在美國對等關稅陰影下，經濟充滿不確定性，但出現「一盞明燈」，就是AI需求，且AI又排除在對等關稅之外，拉動我國訂單。但AI需求太強大，掩蓋傳產貨品受到中國大陸供給過剩、外溢效果擠壓需求，加上我傳產對等關稅偏高，因此，去年傳產接單表現並不好。