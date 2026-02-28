美伊開戰…全球金融市場受波及 法人曝「這因素」造成衝擊最大
美伊開戰引發各方模擬後續情境，整合法人看法直指最壞情境是荷莫茲海峽受到封鎖等干擾，將對全球原油供應產生嚴重影響，一旦國際油價衝高到每桶130美元，可能引發美國消費者物價指數（CPI）突破3%。
凱基投顧情境分析認為，最差狀況是荷莫茲海峽受封鎖引發國際油價飆漲，可能每桶上衝100美元；群益投顧則認為如果每桶可能會突破130美元，但這情境會帶來金融市場更大動盪；因為根據彭博的模擬，當油價飆到每桶130美元以上，CPI超過3%的機率就會衝高。
富蘭克林證券投顧表示，OPEC+增產的戰略轉變將提高全球石油供應，後續產量會議可能決議第2季起重啟增產計畫，評估今(2026)年原油市場供過於求情境難以避免，所幸石油市場需求穩健應能給予油價下檔支撐，2025年12月全球石油需求仍創歷史新高水準。短線關注美伊戰事，除伊朗為OPEC第三大原油生產國之外，全球約兩成石油供給途經伊朗緊扼之石油要道荷莫茲海峽，若受到干擾將對於全球原油供應產生嚴重影響。
富蘭克林證券投顧表示，就能源股而言，類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。工業金屬受惠製造業穩定跡象、電氣化、資料中心及電網擴張需求加速與供應中斷問題，黃金仍受利率下行、持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐，強化天然資源產業的多元投資機會。
富蘭克林證券投顧表示，儘管金價在衝高後出現明顯的回落走勢，但在川普政策不確定性、地緣政治僵局未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，預計下檔也有強力支撐，長期而言，在這些原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍有利於黃金，未來金價可望在盤整後再次回升，而金礦股也可望同步受惠於高金價環境，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。
