油價恐飆漲？美伊局勢緊張 街口投信：油價上行壓力增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
街口投信表示，儘管市場普遍預期2026年原油供給仍將略顯過剩，但從近期需求與庫存數據觀察，實際過剩幅度可能低於原先預期。若中東衝突持續升溫，油價恐出現急漲行情。圖／路透
街口投信表示，儘管市場普遍預期2026年原油供給仍將略顯過剩，但從近期需求與庫存數據觀察，實際過剩幅度可能低於原先預期。若中東衝突持續升溫，油價恐出現急漲行情。反之，若伊朗為穩定政權而選擇讓步，地緣政治風險溢價快速消退，油價亦可能回落至2月初的起漲水準。油市短期走勢將高度取決於中東戰事進展，波動風險明顯升高。

街口投信分析，受到美伊局勢緊張加劇的影響，春節連假期間國際油價已呈現上揚走高的格局；布蘭特原油在春節連假上漲4.68%。

瑞銀石油分析師表示：由於全球約20%的石油供應都要經過此地。因此該地區的衝突可能會限制石油流入全球市場，並推高油價。目前市場參與者正在等待中東地區緊張局勢的後續發展。盛寶銀行大宗商品策略主管則表示：市場正在等待可能出現的結果，並加大對布蘭特原油買權的買進力道，押注油價上漲。

美國能源資訊署（EIA）表示，由於煉油廠的需求上升，美國前一周的原油、汽油和餾分油庫存同步下降。根據美國能源資訊署的數據顯示，截至2月13日為止，美國原油庫存下降至4億1,980萬桶、單周減少900萬桶，減少幅度遠超過路透社調查預期的增加210萬桶。同時煉油廠開工率則上升1.6個百分點，達到91%，這是近一個月以來的最高水準。

瑞銀集團大宗商品分析師表示，油價受到美國能源資訊署一份非常樂觀的報告支撐，該報告顯示美國各類油品庫存大幅下降，顯示美國石油需求走強。

值得留意的是，有消息人士表示，目前委內瑞拉煉油廠的每日煉油產能為129萬桶，開工率約為35%，遠高於去(2025)年的20%至25%，但仍不足以確保足夠的燃料供應以滿足該國不斷增長的需求。

